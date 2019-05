Udlændingeordfører Søren Søndergaard (EL) er 'hamrende forarget' over situationen i Brønshøj.

I sidste uge fortalte det lokale SSP nemlig en håndboldtræner i Brønshøj, at de ikke havde tid til at komme ud til en stor gruppe indvandrerbørn, der chikanerede og skabte utryghed i klubben.

»Jeg stiller mig helt uforstående over for, at der ikke er ressourcer til, at SSP kan komme, og det er en helt fejlagtig idé, at vi sender politiet ud til 9-10-årige drenge,« siger Søren Søndergaard til B.T., der i flere uger har afdækket, hvordan forskellige grupperinger af ofte indvandrerdrenge ser ud til at have magten i området.

Torsdag sidste uge var der igen uro i Bellahøjhallen, da Freja Håndboldklubs yngste medlemmer skulle træne.

Jeg synes, det lyder helt syret, at SSP meddeler, at de ikke har tid til at gøre noget ved det Søren Søndergaard, udlændingeordfører, Enhedslisten

En større gruppe børn og unge i alderen 9 til 13 år med indvandrerbaggrund slog sig nemlig ned i gangen ind til hallen, som de har gjort flere gange før, hvor de skabte uro og truede medlemmerne.

Den frivillige håndboldtræner Lars Pedersen kunne ikke selv håndtere situationen, da børnene ikke gad lytte til ham og forlade stedet. Så han ringede til SSP, ligesom han havde fået besked på at gøre.

Men svaret i den anden ende af røret lød, at de ikke havde beredskab til at rykke ud, så han måtte ringe til politiet.

Og netop den udmelding fra SSP retter Enhedslistens Søren Søndergaard nu en skarp kritik imod.

»Jeg synes, det lyder helt syret, at SSP meddeler, at de ikke har tid til at gøre noget ved det. Det er klart, hvis det er 20-årige, er det en politiopgave. Men er det drenge på otte-ni år, der spiller smarte, hvad de godt kan gøre, så er det klart, det ikke er en politiopgave – så er det en indsats for SSP,« siger han og uddyber:

»Folk skal leve i tryghed i deres kvarter, og det er der, vi har SSP til at gribe ind, når der sker problemer.«

Han fastslår dog, at han ikke tror, det er, fordi der har siddet 28 SSP-medarbejdere og spillet lommebillard, men at det ikke kan være rigtigt, der ikke er nok ressourcer på netop det forebyggende område.

»Ja, det er fint med bevæbnet politi og grænsevagter, men hvis ikke der er ressourcer til at gribe ind over for sådan noget, så er det en forkert prioritering,« siger han.

Bellahøjhallen med træner Lars Pedersen Vis mere Bellahøjhallen med træner Lars Pedersen

Og han forstår sagtens den frygt, som håndboldtræneren og klubbens øvrige medlemmer har haft.

»Jeg har selv oplevet det mange gange. Der stod på et tidspunkt fire drenge og sparkede til min cykel, og så vendte de sig lige pludselig om mod mig. Jeg havde også den frygt for, hvad de 10-årige drenge kunne finde på at gøre, så jeg pakkede mine sydfrugter,« siger Søren Søndergaard og fastslår:

»Men løsningen er ikke at sætte politiet ind. Der er nogen, der må sidde et sted og have røde ører og skulle tage sig sammen.«

Det virker dog ikke til, at ørene er specielt røde hos sekretariatschef hos SSP København Riad Tolba.

Du kan ikke bare ringe til SSP, og så kommer vi. Vi er ikke nogen, der kommer som sådan. Vi er ambassadør for, at politiet og forvaltningerne arbejder sammen Riad Tolba, sekretariatschef hos SSP København

For han mener ikke, at SSP har forsømt sin opgave ved at bede håndboldtræneren om at ringe til politiet.

»SSP må ikke forveksles med et vagtværn. SSP er et samarbejde mellem politiet og forvaltningerne i kommunen. SSP kan igennem vores samarbejdspartnere blive gjort opmærksom på de problemer, der har været i Bellahøjhallen, og det vil der selvfølgelig blive reageret på i SSP regi,« siger Riad Tolba til B.T. og fortsætter:

»Men man kan ikke 'tilkalde' SSP klokken 21 om aftenen og forvente, der kommer en form for udrykning ud. Det er en opgave for politiet. SSP’s opgave er at sørge for at genskabe trygheden i området og sørge for, det ikke sker aftenen efter.«

Selvom SSP har samarbejde med kommunens gadeplansmedarbejdere, er det altså ikke givet, at de bare kan rykke ud, så snart man ringer.

SSP (arkivfoto) Foto: Mogens Flindt Vis mere SSP (arkivfoto) Foto: Mogens Flindt

»Jeg er i tvivl om, at kommunens opsøgende medarbejdere kunne gøre mere, end træneren kunne forstået på den måde, at de opsøgende medarbejdere ikke har til opgave at bortvise utilpassede unge,« siger Riad Tolba.

Han mener, at det konkrete tilfælde sidste torsdag var en opgave for politiet, fordi lige så snart nogen er voldelige eller udadreagerende, er det dem, der rykker ud.

»Vi skal have kigget på nu, hvordan vi får vejledt hallens brugere, i hvem man skal kontakte hvornår. Det har træneren ikke været klar over, kan jeg fornemme, og det er selvfølgelig beklageligt,« siger han.

Den frivillige håndboldtræner og formand for klubben, der holder til i Bellahøjhallen, Lars Pedersen, fortæller dog til B.T., at der ikke var tale om voldelig adfærd fra de unge, og derfor mener han ikke, det var en opgave for politiet.

Han havde blot brug for at få hjælp fra nogen, der kendte de unge og kunne indgå i en dialog med dem.