Søndag er tre personer blevet anholdt for at brænde en dukke med Mette Frederiksens ansigt påsat under en demonstration mod coronarestriktioner lørdag aften.

I kølvandet har flere billeder af en anden afbrænding floreret på sociale medier.

Under en Sankt Hans for et ukendt antal år siden valgte Enhedslistens borgmester for teknik- og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen, nemlig at deltage i et arrangement, hvor man satte ild til en dukke med Lars Løkkes ansigt påmonteret.

Ninna Hedeager Olsen bekræfter over for B.T., at hun har delt billederne på sin Facebook-profil og deltog i det private Sankt Hans-arrangement.

»Jeg har tidligere delt billeder fra et privat Sankt Hans-arrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen. Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg,« skriver hun i en mail til B.T.

Over for TV 2 tager Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper afstand til episoden.

»Jeg har talt med Ninna Hedeager Olsen, og det er korrekt. Jeg har fortalt hende, at det er langt over grænsen, og at det er ualmindelig dårlig opførsel – uanset i hvilken kontekst det er sket, siger Pernille Skipper til TV 2.

Dog kan hun ikke forestille sig, at det vil føre til sanktioner for Hedeager.

Profilen 'Det Borgerlige Danmark' på Facebook har blandt andre delt billeder fra aftenen, som de har taget fra Hedeagers Facebook-profil. De er ikke at finde på hendes profil længere, men hvornår der er slettet, vides ikke.

I sagen om afbrændingen af dukken med Mette Frederiksens ansigt er de tre personer, man har anholdt, sigtet for trusler mod staten, trusler mod personer og paragraffen om majestætsfornærmelse, hvor ærekrænkelse af dronningen, regeringen og andre i tronfølgerrækken indgår.