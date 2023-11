Den tidligere statsminister og generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, er kommet med en plan for, hvordan Ukraine kan blive medlem af militæralliancen.

Helt konkret skal Anders Fogh Rasmussen have fremsat et forslag om, at Ukraine skal tilslutte sig Nato, men fratages de områder, der er besat af Rusland.

Det skriver The Guardian.

På den måde vil Ukraines medlemskab af Nato komme uden om en stor hindring.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiys rådgiver samarbejder eftersigende med Anders Fogh Rasmussen. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiys rådgiver samarbejder eftersigende med Anders Fogh Rasmussen. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix

Ukraines medlemskab af Nato er især blevet hæmmet af, at det er næsten umuligt for et land i krig at blive tilbudt medlemskab.

Det skyldes Natos artikel 5-paragraf, hvor det fremgår, at der er kollektivt selvforsvar i alliancen.

Dermed ville et Nato-medlemskab for hele Ukraine i realiteten være en meddelelse til Rusland fra Nato om, at alle landene i Nato var på vej ind i krigen.

Og det vil Anders Fogh Rasmussen altså undgå ved at holde den østlige del af Ukraine, Rusland har besat, ude af medlemskabet.

Det store engelske medie skriver, at Anders Fogh Rasmussen længe har arbejdet sammen med Andriy Yermak, der er rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskiy.

Især samarbejdede de to forud for det sidste Nato-topmøde i Vilnius i år, der dog endte uden en invitation til Ukraine om at deltage.

Ifølge The Guardian er Anders Fogh Rasmussens argument for Ukraines medlemskab af Nato, at det vil 'markere en vilje til at advare Rusland om, at det ikke kan forhindre Ukraine i at tilslutte sig den vestlige alliance'.

Nato skal afholde sit 75-års jubilæumstopmøde i Washington næste sommer, og spørgsmålet om Ukraines fremtidige medlemskab vil helt sikkert blive et stort emne, skriver mediet.