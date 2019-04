Den engelske standup-komiker Ian Cognito er død af et hjerteanfald.

Det skete under et show på klubben Lone Wolf Comedy Club i byen Bicester. Han faldt om på scenen og blev senere erklæret død på stedet, skriver The Sun.

Cognito opnåede aldrig et bredt gennembrud, men nød stor respekt blandt andre komikere, hvoraf flere giver ham æren for deres egen succes, skriver avisen.

»En sorgens dag for komedie. Den store Ian Cognito er død«, udtaler komikeren Mark Olver ifølge The Sun.

Iltert temperament

På Twitter skriver den noget mere kendte Rufus Hound til sine mere end en million følgere:

»Ian Cognito er død. Det betyder måske ikke så meget for dig, hvis din viden om standup-komik stammer fra tv-skærmen, men for alle, som har siddet på en comedy klub og set ham på scenen - det her er hårdt«.

Ifølge Wikipedia kan grunden til tv-stationernes manglende interesse for Ian Cognito skyldes hans iltre temperament. Han var desuden kendt for at have et grænsesøgende standup-show.

»Han var en vanvittigt sjov type, og væk fra scenen var han en sød, smuk og lidende mand. Jeg tror aldrig, vi kommer til at se hans lige igen«, skriver komikeren Martin Mor på Facebook.