Når du er ude at handle, lægger du muligvis dine varer i en kurv eller i en vogn, mens du bevæger dig rundt i butikken.

Men det er langt fra alle kunder, der efterlader kurven eller vognen tilbage i butikken, når de er færdige med deres indkøb.

Det har nu fået en Coop365-butik til at komme med en opfordring til de kunder, der har taget kurve eller vogne med hjem:

Aflever dem tilbage.

I et opslag på Facebook – som TV 2 Lorry har omtalt – skriver butikken, der ligger på Axeltorv i Taastrup, at man vil give 'frit lejde' til de personer, som ligger inde med kurve og vogne fra butikken:

»Da vores kundekurve og vogne desværre forsvinder fra butikken, vil vi gerne tilbyde frit lejde med håb om at få nogle af de tabte retur. Aflever kurven ved kassen… så bliver det nemmere for alle at handle igen,« lyder det i opslaget.

Til TV 2 Lorry fortæller butikschef Jonas Larsen, at det er et problem, man har kæmpet med længe, at folk tager kurve og vogne med sig, når de forlader butikken.

»Vi har altid oplevet at miste indkøbsvogne og kurve. I november talte vi 80 kurve i butikken, og i dag har vi kun omkring 20 tilbage. Det er tusindvis af kroner, der går tabt,« siger han til mediet.