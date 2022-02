Hvad har Bryan Adams, Katy Perry og The Cardigans til fælles?

Jo, udover at være store internationale musiknavne, der på forskellige tidspunkter har prydet toppen af hitlisterne, så har de også alle besøgt en af Nordjyllands allerstørste festivaler, der holder til lidt syd for Aalborg.

Nibe Festvival, som der her er tale om, har nemlig efterhånden for vane at hive en stor international kunster ind i årets program. Og 2020 bliver ingen undtagelse.

For her kan publikum, der for første gang i flere år får det fulde festivalsetup tilbage, synge med på hits som 'Where Is The Love', 'Pump It' og 'My Humps', når amerikanske Black Eyed Peas onsdag 29. juni lægger vejen forbi.

Et af Nibe Festivals campområder. Foto: Henning Bagger Vis mere Et af Nibe Festivals campområder. Foto: Henning Bagger

Og ifølge Nibe Festival bliver det bandets eneste koncert i Danmark anno sommeren 2022.

»Black Eyed Peas er et internationalt hovednavn, som rammer bulls eye i forhold til den stemning og den fest, som præger vores festival. Og formodentligt for mange det største, vi indtil nu har præsenteret i vores smukke skov,« siger festivalleder Peter Møller Madsen om den amerikanske popgruppe.

Gruppen, som slog verdensrekorden i streaming, da de udgav nummeret 'I Gotta Feeling', består blandt andet af will.i.am, der tidligere har hittet stort sammen med Britney Spears på nummeret 'Scream & Shout'.

Udover Black Eyed Peas er navne som Andreas Odbjerg, Jung, Tessa, Rasmus Seebach, Burhan G og Martin Jensen også en del af årets musikprogram.

Nibe Festival finder sted fra 29. juni til 2. juli i Skalskoven i Nibe.