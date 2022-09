Lyt til artiklen

Energistyrelsen har nu lukket for ansøgninger til Bygningspuljen.

Der er nemlig allerede på åbningsdagen modtaget ansøgninger for mere end de 121 millioner, der var afsat til denne runde, oplyser styrelsen selv i en pressemeddelelse.

I år er det særligt et tilskud til at udskifte naturgasfyr med en varmepumpe, der har været i højsædet hos ansøgerne.

»Danskerne har taget energispareopgaven på sig. Det vidner den store interesse for at udfase olie- og gasfyr og energiforbedre de danske hjem om. Det er glædeligt, at pengene nu kommer ud til borgerne og understøtter den grønne omstilling,« lyder det fra vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen, i pressemeddelelsen.

Arbejdet med at behandle de mere end 7000 ansøgninger, Energistyrelsen har modtaget, er allerede i fuld gang. Det forventes, at »langt de fleste« ansøgere vil få et tilskud til deres projekter.

Ansøgerne må dog væbne sig med tålmodighed, da behandlingen af ansøgningerne – i de komplicerede sager – kan tage op til 6 måneder.

For de boligejere, der ikke nåede at sende en ansøgning i denne omgang, er håbet dog ikke ude. Puljen vil nemlig åbne igen i 2023.

Bygningspuljen bidrager til boligforbedringer, der gavner klimaet og den europæiske forsyningssikkerhed og sparer energiudgifter hos boligejerne i en tid med høje energipriser.