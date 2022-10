Lyt til artiklen

Den voldsomme stigning i energipriserne rammer også skisportsstederne.

Helt konkret vil det populære skiområde Bad Gastein i Østrig skære ned på brugen af lifter og kunstigt sne for at spare på strømmen. Det skriver Politken.

Oure på Sydfyn har eget hotel i den østrigske by til 300 elever per sæson, der står på ski og snowboard, enten på instruktørniveau eller som en del af kostgymnasiet, efterskolen og højskolen.

Derfor har Sidsel Sørensen, der er hotelchef, netop været i Bad Gastein.

(ARKIV) Her ses billede fra de østrigske alper. Nu skal der spares på grund af eksplosionen i energipriser. Foto: Karl-Josef Hildenbrand Vis mere (ARKIV) Her ses billede fra de østrigske alper. Nu skal der spares på grund af eksplosionen i energipriser. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

»Der bliver ingen kunstsne her, har vi fået at vide af vores samarbejdspartnere. Vi skal ikke regne med, at alle lifter kører. Og de siger, at pisterne vil blive smallere, end de plejer,« siger hun til Politiken.

Det er ikke nogen særlig god melding til de danskere, der sidste år droppede at rejse til Østrig, fordi der var corona.

I januar skulle danskere fremvise et boosterstik samt en negativ pcr-test, der maksimalt var 48 timer gammel, for at undgå ti dages karantæne i Østrig.

Og nu er det altså de voldsomme energipriser, der rammer skituristerne.