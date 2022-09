Lyt til artiklen

Nye tider kræver nye tiltag.

Og gælder også for traditionsrige Tivoli i København, der nu tager konsekvensen af energikrisen.

Ifølge Berlingske har Tivoli nemlig set sig nødsaget til at slukke for en del af det smukke og stemningsfulde halloween- og julelys, som gæster valfarter til haven for at se.

»Lyset er en integreret del af Tivoli-oplevelsen, som millioner af gæster har delt gennem hele forlystelseshavens mangeårige historie. Vi har i flere år arbejdet med at nedbringe energiforbruget, og det er selvfølgelig noget, vi fortsætter med,« siger Susanne Mørch Koch, der er Tivolis direktør, til mediet.

Af nye tiltag vil Tivoli slukke lyset uden for åbningstiden, afdæmpe lyset på udvalgte forlystelser i åbningstiden og desuden reducere brugen af varmelamper.

Og så skal de ansatte derudover have for øje, at forlystelserne skal være fyldt helt op, før startskuddet til turen lyder.

Tivoli er ikke den eneste kulturinstitution, der vil spare på strømmen. Langtfra.

Eksempelvis vil regnbuen på kunstmuseet Aros i Aarhus fremover være slukket fra midnat til klokken 6 om morgenen. Salling har meldt ud, at de i år dropper julelysene, ligesom der heller ikke vil være juleudsmykning på Hotel D'Angleterres facade i år.