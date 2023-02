Lyt til artiklen

Stigende gaspriser. Energikrise, inflation og krig i Europa.

Verdensdagsordenen går tydeligt igen, når vi ser på den række eksperter, der optræder i radio og tv, og som bliver citeret i aviserne.

Det er mediedatabasen Infomedia, der for DM Akademikerbladet har lavet listen over landets 50 mest citerede eksperter. Og listen viser tydeligt, at der har været krig i Ukraine og galopperende energipriser.

Sidste år blev det derfor ikke så underligt en ekspert i energi, der blev citeret mest i de danske medier.

De 10 mest citerede 2022 Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, 2183 citater. Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIIS, 1847 citater. Peter Viggo Jakobsen, lektor, Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, 1421 citater. Michael Svarer, professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, 1069 citater. Rune Stubager, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, 847 citater. Michael Bang Pedersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, 778 citater. Jes Søgaard, professor og direktør for Cpop (demografi, aldring og folkesundhed) ved Syddansk Universitet, 772 citater. Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, 736 citater. Viggo Andreasen, lektor, Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet, 725 citater. Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, 706 citater.

Brian Vad Mathiesen er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og krigen i Ukraine og de stigende energipriser betød, at han blev citeret hele 2.183 gange i 2022.

Og det er noget af et kvantespring:

I 2021 – hvor coronapandemien stadig prægede nyhedsbilledet – lå han således på en beskeden 42.-plads.

»Når der sker en dagsordensændrende begivenhed som krigen i Ukraine, så smider man, hvad man har i hænderne. Som forsker er det endnu vigtigere at bringe sin viden i spil, når verden er plaget af usikkerhed og tryghed,« siger Brian Vad Mathiesen i en pressemeddelelse fra DM Akademikerbladet og tilføjer:

»Jeg har været på speed-dial hos radio-, tv- og avisjournalister i et omfang, jeg ikke har prøvet før. Jeg er vant til at optræde i medierne, også internationalt, men opgaven har til tider været ret overvældende det sidste års tid.«

Verdensdagsordenen går også igen på de næste pladser på listen.

På andenpladsen kommer Flemming Splidsboel, som er DIIS-forsker og Ruslandskender, med 1.847 citater, mens lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet blev nummer tre med 1.421 citater.

Listen viser også tydeligt, at coronapandemien er trådt i baggrunden – omend de sundhedsvidenskabelige eksperter stadig er højt placeret.

I coronaåret 2020, som Akademikerbladets allerførste top 50-liste dækkede, udtalte 42 af de 50 eksperter sig om emner, der var relateret til pandemien. I 2022 var det i alt 30.

På 8.-pladsen ligger professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg, og først på 10.-pladsen finder vi Allan Randrup Thomsen, som blev hyppigt brugt under pandemien.

Kun tre af de 50 eksperter er kvinder. Lone Simonsen, professor i epidemiologi på Roskilde Universitet – under pandemien bedre kendt som 'Corona-Lone' – ligger som nummer 23 på listen.

Den skæve kønsfordeling og manglende diversitet på listen bekymrer journalist Pernille Siegumfeldt, der er ansvarlig for den årlige ekspertundersøgelse på DM Akademikerbladet.

»Listen er derfor også en vigtig påmindelse til journalister og forskningsinstitutioner om at søge ekspertkilder mere bredt, så vi får en bedre diversitet i nyhedsbilledet. Det ansvar er vi fælles om,« siger hun.

Listen er udarbejdet af Infomedia for DM Akademikerbladet, der er fagbladet for medlemmer af den akademiske fagforening DM. Listen er baseret på en søgning i Infomedias database og omfatter kilder på web, print, radio og tv.

Læs mere om årets mest citerede eksperter, selve undersøgelsen og den samlede liste over landets 50 mest citerede eksperter i 2022 her.