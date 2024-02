Fire rumænske virksomheder har fået bøder for over 100 millioner euro for at manipulere med elpriser.

Det sker, mens dansk politi efterforsker en lignende sag herhjemme, skriver Finans.

Den største bøde er gået til selskabet Tinmar og lyder på 73 millioner euro svarende til over en halv milliard kroner.

Selskaberne skal have manipuleret med elpriserne på det rumænske engrosmarked i januar og februar 2021.

Konkret skal de have indgået handler med sig selv på tværs af priszoner – en manøvre, der kan pumpe elpriserne op for forbrugerne.

Otte energihandlere fra et dansk selskab under navnebeskyttelse blev i april 2023 varetægtsfængslet for det samme. De blev siden løsladt, men efterfølgende er yderligere to blevet sigtet i samme sag.

Selskabet og de sigtede i Danmark fastholder uskyld.