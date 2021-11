Hvis du går rundt med en god idé, så har du nu muligheden for at føre den idé ud i livet.

Energi Fyn udlodder nemlig i alt 2,5 millioner kroner, som du kan få fingrene i til store såvel som små projekter. Det eneste krav til dit projekt er, at det gør en forskel for Fyn.

»Mange gode og spændende projekter har gennem årene benyttet sig af muligheden for at søge midler fra vores to fonde,« siger direktør hos Energi Fyn Bent Agerholm og fortsætter:

»Der er mange gode ideer på Fyn, og vi er glade for, at vi som andelsselskab igen i år kan bidrage til, at ideer og projekter bliver ført ud i livet.«

Sidste år gik en del af pengene blandt andet til to flydende shelters, der lige nu ligger og flyder rundt i Lohals på Langeland.

Og i Odense ansøgte Møntergården om penge til en permanent udstilling om fattigdom, som de fik 200.000 kroner til at gennemføre.

I april modtog Møntergården i Odense 200.000 kroner til en permanent udstilling om fattigdom. Foto: Energi Fyn. Vis mere I april modtog Møntergården i Odense 200.000 kroner til en permanent udstilling om fattigdom. Foto: Energi Fyn.

Det er altså derfor kun fantasien, som sætter grænserne for, hvad du kan ansøge om.

For at få del i de 2,5 millioner kroner, skal du sende en ansøgning senest 31. januar via dette link. Og herefter må du væbne dig lidt med tålmodighed frem til april, hvor fondsmodtagerne bliver offentliggjort.