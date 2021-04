Der skrues op, så der dagligt kan foretages 570.000 test i Danmark. Antallet kan skrues yderligere op.

Onsdag tager Danmark endnu et skridt mod et mere normalt samfund, når blandt andet barer og restauranter igen kan invitere gæster indenfor.

Der er dog en stribe krav, før man kan sætte sig til bords, og et af dem er et coronapas - for eksempel med en frisk negativ coronatest.

Det lægger pres på testfaciliteterne i landet, og derfor skrues der nu op for kapaciteten, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Der tilføjes yderligere 100.000 lyntest, hvilket betyder, at der i alt kan testes 570.000 personer om dagen med PCR- og lyntest. Hele Danmarks befolkning kan altså blive testet for covid-19 på halvanden uge.

- I styrelsen følger vi dagligt, hvordan efterspørgslen er, og om vi har kapacitet nok. Som udgangspunkt er det i hele landet, at vi nu går op, siger styrelsens direktør, Lisbeth Zilmer-Johns.

Der kan nu foretages 400.000 lyntest om dagen. Mandag registrerede Statens Serum Institut (SSI), at der blev lavet 209.462 lyntest.

De resterende 170.000 prøver, der kan laves hver dag, er PCR-test, som foretages via podning i svælget.

Lyntestene har været udskældt, da de ikke er lige så præcise som PCR-test. Derfor indgår de for eksempel ikke i SSI's daglige over bekræftede smittede.

Negative testsvar fra begge typer kan dog bruges, hvis man vil en tur på restaurant.

Når der nu skrues op for lyntest, skyldes det ifølge Lisbeth Zilmer-Johns, at det var en mulighed i kontrakterne med de private udbydere, som løser opgaven. Og der kan skrues yderligere op, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi har lavet infrastrukturen - vi har nu 584 testcentre i hele landet - og så er der mulighed for, at vi - i takt med at efterspørgslen måtte stige - kan give mulighed for, at der bliver testet endnu flere de steder, siger hun.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal sikre, at der er nok værnemidler og andet kritisk udstyr til coronakrisen og fremtidige kriser.

Den blev oprettet i august sidste år, efter at flere aktører i starten af krisen meldte om mangel på værnemidler.

/ritzau/