Endnu et tilfælde af abekopper er blevet konstateret i Danmark.

Det er Statens Serum Institut, som har konstateret endnu et tilfælde af abekopper. Det bringer det samlede danske antal bekræftede tilfælde op på 4.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

»Vi har nu konstateret endnu et tilfælde af abekopper i Danmark. Der er dog fortsat ingen tegn på, at smitte med abekopper er sket her i landet, da alle tilfældene har relation til rejser til udlandet. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med smitteopsporing af den smittedes nære kontakter i Danmark,« siger Magnus Heunicke.

Selvom Danmark indtil videre er sluppet billigt, så spreder abekopper sig hastigt i Europa, og det vil fortsætte, hvis ikke der bliver iværksat tiltag for at stoppe virussen.

Sådan lyder advarslen fra verdenssundhedsorganisationen WHO, som følger smittespredningen tæt, rapporterer Sky News. Særligt i Storbritannien går det stærkt.

WHO advarer om, at sygdommen allerede nu har spredt sig så meget, at den er svær at bremse, og det bliver vanskeliggjort ved, at vi står overfor en sommer, hvor tæt fysisk kontakt ved festivaler og lignende giver abekopperne gode betingelser.

Der er i alt blevet indrapporteret over 1000 tilfælde af abekopper til Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i det nuværende udbrud uden for Afrika.

Det oplyser WHO under et pressemøde i Genève onsdag.

I alt har 29 lande meldt om smittede i det nuværende udbrud, som begyndte i maj. Ingen af landene har indrapporteret dødsfald.