For ikke mere end et døgn siden, blev borgere i dele af Thyborøn i Vestjylland, frarådet at spise hjemmedyrkede grøntsager.

Det skyldtes fund af for høje koncentrationer af giftstofferne PFAS i området.

Og nu er den altså gal igen. Det viser vandprøver fra kysten ved Harboøre Tange.

Her er nemlig fundet samme niveau af de formodede kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse torsdag.

»Jeg kan godt forstå, hvis der er en bekymring om, hvad PFAS betyder for ens sundhed, når man bor i området,« lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnaü (S).

»Også selvom vi endnu ikke kender kilden til forureningen og stadig mangler mange prøvesvar. Det vigtigste er at søge egen læge, hvis man er bekymret for sit helbred.«

Fundet giver dog ikke som sådan anledning til fornyet varsomhed, da forureningen i depotet er indkapslet.

Det er PFAS-koncentrationerne PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS, der er fundet i vandprøverne, der er taget ved det gamle kemikaliedepot på kysten ved Harboøre Tange.

Regionen oplyser, at der allerede er planlagt flere undersøgelser for PFAS. Både af grundvandet ved lossepladsen syd for Thyborø og af overfladevand i Thyborøn Fjord.