»Der er mange flyselskaber, der står i en krise, fordi de mangler kunder og har haft for lidt omsætning. Nogle er på tærsklen til at gå nedenom og hjem. Så det er risky business at skubbe kunderne fra sig.«

Sådan siger direktør Jesper Bo Jensen fra Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, i kølvandet på, at New Zealand Air 1. februar har indført krav om vaccination mod coronavirus.

Han ser ikke for sig, at det er en tendens, der vil se sprede sig til andre flyselskaber:

»Jeg betragter det lidt som en forsinket reaktion fra luftfartsselskabet. Det var nok nærmere aktuelt for et halvt år siden, men på det tidspunkt var der nok ikke nok mennesker, der var vaccineret,« siger Jesper Bo Jensen og uddyber, hvorfor et sådan initiativ »skubber kunderne væk«:

»Det kan virke som en våd klud i ansigtet, at nogen igen forlanger noget af os,« siger han.

Også det australske flyselskab Quantas kræver, at deres kunder er vaccineret, når de ønsker at komme ombord på et af flyselskabets maskiner.

At det lige netop er de to flyselskaber, der stiller krav til deres kunder, er der en særlig grund til, siger tidligere direktør ved Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen:

»Det er jo nogle østater, der har haft en strategi om at få så lidt smitte til landet som muligt med meget strikse restriktioner. Men om det så er lykkedes, er en anden diskussion,« siger den tidligere SSI-direktør.

Også flyselskabet Quantas har krav om vaccine. Foto: JONO SEARLE Vis mere Også flyselskabet Quantas har krav om vaccine. Foto: JONO SEARLE

Han synes, det er en god idé, at flyselskaberne har indført krav om vaccination:

»For det beskytter andre, der er ombord. Man sidder jo meget tæt i en flyvemaskine. Men måske kommer det lidt sent i forløbet. På den anden side er smitten ekstremt udbredt i øjeblikket i hele verden på grund af omikronvarianten,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Han nævner desuden, at det også i især krydstogtsbranchen vil give mening at have krav om vaccine fremover.

»Det vil være helt oplagt, at man skal have et tredje stik og være testet, før man kommer ud og sejler. Det er en smittebombe, sådan et krydstogtskib,« siger Nils Strandberg.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen mener fortsat, at der vil gå to til tre år endnu, før vores rejsevaner er tilbage til ‘normalen’.

»I starten vil folk nok være lidt mere nervøse for, om det kan gå at rejse. Og folk vil nok ikke rejse så langt væk til at starte med, fordi de måske er bange for, at de kan risikere ikke at komme hjem igen, hvis de skal i karantæne,« siger han.

Da B.T. ringer og spørger SAS, om vaccinekrav er noget, man kan forestille sig i fremtiden hos dem, lyder svaret:

»Vi evaluerer løbende, hvordan vi går videre med regler og krav i forhold til myndighedernes beslutninger. Vi har ikke oplevet de store problemer med smitte ombord, men lige nu er der fortsat krav om mundbind i lufthavne og ombord på fly, så passagerer og ansatte kan føle sig trygge,« skriver Alexandra Kaoukji, pressechef i SAS, i en mail.