Der er blevet konstateret endnu et tilfælde af dansk abekopper.

Det oplyser professor og overlæge i Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard, til Go'Morgen Danmark.

Det vil sige, at man nu er på to bekræftet tilfælde, og yderligere tre tilfælde er ved at blive undersøgt.

»Det er ligesom i de andre europæiske lande, der får flere tilfælde på samme tid. Og det er højst usædvanligt,« siger Anders Fomsgaard.

Anders Fomsgaard siger yderligere, at det seneste tilfælde også kommer fra Spanien.

B.T. allierede sig mandag med to eksperter, som forklarede hvad man kan forvente af sygdommen.

Vi skal – formentlig – ikke være bekymrede.

Sagen er nemlig den, at vi mangler at få svar på ét helt centralt spørgsmål, der kan afgøre, om det bliver en langtrukken affære med abekopperne.

»Virus kan udvikle sig, og det er det helt store spørgsmål lige nu: Har den udviklet sig til at smitte gennem luft, eller er det fortsat gennem eksempelvis sex? Hvis det er det første, så kan den blive svær at inddæmme,« siger Eskild Petersen, der er professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, og fortsætter:

»Det er nemmere at formindske smitten, hvis man 'bare' ikke må have sex med smittede. Så når vi får flere svar på de genetiske prøver, bliver vi meget klogere om alvoren.«