Med de nye coronarestriktioner er det påkrævet, at du bærer mundbind i alt fra butikker til restauranter, når du vel at mærke står op.

Men det er bestemt ikke alle danskere, der er positivt indstillede over for det lille stykke stof, der skal sidde foran din mund og næse.

Det kan politiet i Helsingør i hvert fald skrive under på.

De måtte nemlig onsdag aften smide en gruppe på syv personer ud fra Værftets Madmarkedet, fordi de nægtede at bære mundbind.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Personerne - der var mellem 28 og 77 år - argumenterede for, at de var fritaget på grund af helbredsmæssige årsager, men da de blev opfattet som konfliktsøgende, bad madmarkedets ejere dem om at forlade stedet.

Det ville de ikke, og så måtte Nordsjællands Politi tilkaldes.

Og det er ikke første gang. Den samme gruppe er nu tre gange blevet smidt ud af madmarkedet, fordi de gang på gang nægter at bære mundbind.

Historien bringer intet om, hvorvidt de syv personer fik bøder for lovovertrædelsen.