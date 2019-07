Man skulle umiddelbart tro, at verdens bedste bøf kom fra kødglade Sydamerika eller Japan med de kendte kobebøffer.

Men nej. Vi skal en tur til Slagelse for at finde vinderen af 'World Steak Challenge'.

Her holder JN Meat til, og i år diskede firmaet op med en bøf fra Finland til bøfkonkurrencen i irske Dublin, og den kunne dommerne altså ikke stå for.

JN Meat vandt også flere andre priser, herunder verdens bedste kødproducent.

Her ses vinderbøffen Vis mere Her ses vinderbøffen

Hvis du stod over for et stort verdenskort og skulle udpege det sted, hvor du ville få den bedste bøf, ville du sandsynligvis pege på Uruguay, Australien, Japan eller måske USA.

Men John Sashi Nielsen, der ejer JN Meat, har brugt en masse tid på at rejse jorden rundt for at udforske oksekød af ekstra god kvalitet.

Og her faldt han altså over vores nordiske naboer i Finland.

Kødet bliver vurderet ud fra udseende, mørhed, saftighed, duft og smag, og her slog Johns stykke kød altså over 200 andre udskæringer.

Og det er ikke første gang.

I 2018 tog JN Meat også pokalen hjem til Slagelse.

»Jamen, det er helt fantastisk. Én ting er at vi vandt steakmesterskabet i 2018, men at vi også vinder her i 2019 er totalt crazy. Det er en vild drøm, som er gået i opfyldelse og jeg er både glad og rørt over vores passion for at levere verdens bedste kød,« fortæller han i en pressemeddelelse.

Det har ikke været muligt for B.T. at finde ud af, om du på nogen måde kan få lov at sætte tænderne i dette stykke kød, men researchen fortsætter.