Endnu engang er verdens lykkeligste land blevet kåret, og endnu en gang er det lige ved og næsten for os herhjemme.

I 2019 var Danmark nemlig nummer to på listen, og i år er det samme resultat.

Finland topper listen, ligesom det var tilfældet sidste år, mens Schweiz er på en tredjeplads. Herefter følger flere skandinaviske lande, som du kan se på listen her.

Siden 2012 har FN udgivet rapporten 'World Happiness Report' med det formål at promovere lighed og tillid i verden.

Nederst på listen findes Zimbabwe, Sydsudan og Afghanistan, mens det dårligste europæiske land på listen er Ukraine på en 123. plads.

Årets opgørelse er baseret på spørgeskemaer, der er indsamlet mellem 2017 og 2019.

Her er folk blevet bedt om at svare, hvor godt deres liv er på en skala fra 0 til 10.

0 står for det værst tænkelige liv, mens 10 står for det bedst tænkelige liv, og her ender Danmark med en samlet score på 7.646, mens Finland på førstepladsen rammer 7.809.

Sidste år lå Danmark på 7.600, så skal man tro det, er vi blevet et lidt lykkeligere folkefærd i løbet af det år, der er gået.