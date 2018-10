Tre ud af fire stærekasser på Københavns vestegn er nu sat ud af spil af hærværksmænd. De første to blev smadret den 2. og 5. oktober i Albertslund. Den 6. oktober blev stærekassen i Måløv ramt.

»Jeg synes simpelthen, det er fuldstændigt uacceptabelt,« siger Claus Bardeleben, vicepolitiinspektør hos Vestegnens Politi, til B.T.

»Det har noget med vores trafiksikkerhed at gøre. Hvis bare folk overholdt færdselslovens bestemmelser, var vi aldrig nået så vidt. Men det er jo fordi, der er et problem, at vi sætter de her stærekasser op,« siger han.

Fredag florerede en Snapchat-video af gerningsmændene, der natten til fredag havde filmet sig selv, mens en mand bankede løs på en stærekasse på Roskildevej i Albertslund. Han brugte en jernstang.

To stærekasser blev smadret på Roskildevej få dage, efter de var taget i brug. Foto: Mathias Øgendal

Til videoen var knyttet teksten:

'Når man stiller sådan nogle HoMo klodser op af blokland 2620', 'Ingen FoTo Fæller i Vores Gader' og 'Nattenz Acktion Styrke På Job'.

Om hærværket i Måløv er begået af de samme gerningsmænd vides endnu ikke.

»Man kan have sin mistanke om, at det er noget, der hænger sammen. Men vi ved ikke, hvem der står bag, og vi efterlyser selvfølgelig vidner, der skulle have set noget,« siger Claus Bardeleben.

To stærekasser blev smadret på Roskildevej i Albertslund. Stærekassen i Måløv har lidt samme skæbne. Foto: Mathias Øgendal

Der er sat 20 stærekasser op rundtomkring i landet. De skulle officielt tages i brug fra den 2. oktober. Det er dog kun stærekasserne i Vestegnens politikreds, der er taget i brug indtil videre, og det kan være en forklaring på, at hærværket især har ramt her.

»Nu kommer resten af landet også til at tage dem i brug, og så må vi se, om det breder sig,« siger Claus Bardeleben.

Der er blevet opsat 20 stærekasser på 11 strækninger rundtomkring i landet. Idéen er, at bilister automatisk sænker farten, når de ved, at stærekasserne står der.

Det er ikke uventet, at stærekasserne bliver ramt af hærværk.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har påpeget, at stærekasserne vil medføre øgede udgifter til vedligeholdelse, fordi det er velkendt, at de er mere udsat for hærværk end ATK-vogne.