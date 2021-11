I øjeblikket er flere skoler midlertidigt lukket i København.

Det skyldes at smitten blandt børn, hvor mange ikke er vaccineret, i øjeblikket er eksploderet.

Senest er det Langelinieskolen, turen er kommet til. Det oplyser skolen på deres hjemmeside mandag.

»Efter dialog med skolens ledelse har sundhedsmyndighederne, grundet de seneste coronasmittetal blandt børn og voksne på skolen, i dag besluttet, at skolens indskoling på Kastelsvej – både skoledelen og fritidsinstitutionen, skal holde lukket i næste uge.«

Skoler der er midlertidigt nedlukket Her kan du se de aktuelle påbud på dagtilbud, skoler eller andre uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet: København: Ellebjerg Skole (Indskoling og KKFO)

København: Lergravsparkens Skole (0.-5. årgang, KKFO og klubtilbud)

Gladsaxe: Den Lille Skole (Mellemtrin og klub)

Tårnby: Skelgårdsskolen (1. årgang og SFO)

København: Langelinieskolen (0.-4. årgang, fritidsordning og klub) Kilde: Styrelsen For Patientsikkerhed

Og Langelinieskole står ikke alene. For flere skoler i København og omegn har måtte tage konsekvensen af de stigende smittetal.

En opgørelse fra Københavns Kommune den seneste uge (22.-29. november) viser, at 859 elever og 76 ansatte på skoler og i fritidsordninger, er smittet.

I alt har 19 skoler registreret mere end 20 tilfælde, som er det, Styrelsen for Patientsikkerhed betragter som et udbrud.

Ugen forinden var tallet markant lavere. Her var 661 elever registreret smittet i Københavns Kommune, hvor 12 skoler havde registreret mere end 20 smittetilfælde.

På baggrund af den nuværende smittesituation blandt børn og unge er der behov for at udbygge mulighederne for overvågning og kontrol af smitten.

Derfor er Regeringen og KL mandag blevet enige om, at kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Setuppet kan implementeres således, at børn fra og med 1. klasse, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, får uddelt antigenselvtestkit på skolerne, som de tager med hjem. Herefter vil det være op til eleven sammen med forældrene at foretage testen.

Det er udgangspunktet, at det samlede testsetup på skolerne ophører den 31. marts 2022.