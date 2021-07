'Så gik den desværre ikke længere – vi er også̊ blevet ramt af corona oven på en festlig uge med fuldt hus.'

Det skriver restauranten Pakhuset, som ligger i Skagen, på deres Facebook.

Dermed er de byens tredje restaurant, som i kølvandet på uge 29, er blevet lagt ned af corona.

Og det var præcis, som man kunne forvente. Det siger Niels Strandberg Pedersen, som er tidligere direktør for Statens Serum Institut, til B.T.

»Når man åbner op for natteliv, fest og ballade, så spreder smitten sig, så det er der ikke noget mærkeligt i. Det er helt forventeligt, det kan ikke være anderledes, og det er den risiko, som man har valgt at tage, da man åbnede op.«

Som han forklarer, er det dog primært dem, der ikke er færdigvaccinerede, som risikerer at blive ramt hårdt af smitten fra den deltavariant, der lige nu dominerer.

Selvom uge 29 i Skagen kaldes for 'Hellerup-ugen', er der gæster fra hele landet.

Der er dog ingen grund til at være ekstra nervøs for, om coronasmitte nu bliver slæbt med hjem til alle afkroge af Danmark.

Nils Strandberg Pedersen er læge og tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut. (Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Nils Strandberg Pedersen er læge og tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut. (Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Der er også mange, der kommer hjem fra udlandet og bringer smitten med. Så længe vi ligger på et smittetal omkring de 700-800 om dagen, så er det ikke så kritisk. Vi har også relativt få hospitalsindlagte, så det ser fornuftigt ud.«

»Men det viser, at smitten er derude, og hvis man ikke vil smittes, så skal man ikke deltage i sådan nogle arrangementer. Især, hvis man ikke er fuldt vaccineret.«

På Pakhuset er der to smittede blandt personalet. Her har man omgående sendt resten af personalet til pcr-test, men der holdes lukket.

Udover dem har også Jakobs Café & Bar samt Café & Restaurant Kokkenes været nødt til at lukke. Her blev de ansatte ligledes sendt ned for at få en pcr-test.

»Vi ønsker ikke at gamble med noget. Ja, det er dyrt at holde lukket en aften i højsæsonen, men gæsternes ve og vel kommer foran det,« forklarede Henrik Jørgensen, der er tjener på Cafe & Restaurant Kokkenes.