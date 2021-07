Folketingsmedlem og rets- og værdiordfører for Det Konservative Folkeparti, Naser Khader, er under anklage for at have begået flere seksuelle krænkelser igennem to årtier.

I dag står flere kvinder frem med deres historie og fortæller om deres oplevelse med politikeren. Naser Khader benægter alle anklager og vil ikke forholde sig til anonyme påstande.

Klokken var mellem 20 og 21, da Marie i 2014 mødte op ved folketingsmedlem Naser Khaders (K) lejlighed i København.



De havde fået kontakt online, hvor Naser Khader havde fortalt Marie, at han kunne hjælpe hendes karriere på vej, og det tilbud havde hun takket ja til.



Marie havde studset over det sene tidspunkt for mødet, men Naser Khader var meget travl, forklarede han, hvorfor det ikke var muligt for ham at mødes tidligere. Han lod også Marie vide, at han forud for mødet havde fået hende sikkerhedsgodkendt af PET.



Marie kan huske, at der var en køkkenø i lejligheden, og at Naser Khader låste døren bag sig efter at have lukket hende ind i sit hjem.



Hun husker også, at hun havde medbragt sin computer, fordi hun forestillede sig, at hun kunne få brug for at tage notater under deres samtale, fortæller hun.



Marie fik imidlertid ikke skrevet ét ord, for meget hurtigt skiftede Naser Khader emne. Han havde ondt i ryg og skuldre, lod han hende forstå. Måske, fordi han trænede for meget, forklarede han.

Han er en meget stor og stærk mand, og jeg havde ingen idé om, hvad der ville ske, hvis jeg sagde, at jeg ville hjem nu Marie

»Og så spurgte han, om jeg ikke lige kunne massere ham,« fortæller Marie, som er sikker på, at hun ikke svarede ja til spørgsmålet:



»Men omvendt tænkte jeg også – hvordan kan jeg sige nej? Jeg syntes, at det var weird, men det er folk jo indimellem,« siger hun.



Naser Khader forlod køkkenet og forsvandt ud på sit badeværelse. Da han kom igen, havde han klædt sig af og bar kun et håndklæde omkring livet.



»Dér tænkte jeg what the fuck,« siger Marie, som instinktivt følte sig »ekstremt utryg« ved situationen. Naser Khader lagde sig på ryggen, fjernede håndklædet og blottede sit erigerede lem, tog Maries hånd og førte den ned til sit køn og bad om, at det blev masseret.



»Det første, jeg tænkte, var, at jeg ikke kunne komme ud af lejligheden. Han er en meget stor og stærk mand, og jeg havde ingen idé om, hvad der ville ske, hvis jeg sagde, at jeg ville hjem nu,« fortæller hun.



Derfor påbegyndte hun massagen:



»I situationen reagerede jeg bare ved at slå hjernen fra. Chokket kom først efterfølgende. Jeg rystede over hele kroppen, da jeg kom ud af lejligheden. Det var ekstremt ubehageligt.«



Hvorfor sagde du ikke nej?

Her ses Naser Khader, der er rets- og værdiordfører for Det Konservative Folkeparti. Lige nu er han dog sygemeldt. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Her ses Naser Khader, der er rets- og værdiordfører for Det Konservative Folkeparti. Lige nu er han dog sygemeldt. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Det følte jeg ikke, at jeg havde mulighed for. Han er mig fysisk overlegen, og der var lås på døren. Jeg kunne ikke komme ud. Folk har nogle meget sjove ideer om, at man bare skal kæmpe imod, men det er logisk deduktion at spørge sig selv: Hvad skader mig mindst? Og det skader mig potentielt mindre at massere ham og hans pik, end det vil skade mig at blive potentielt slået eller tæsket af ham,« siger Marie, hvis rigtige navn ikke er Marie, fordi hun er bange for Naser Khader. Kvindens identitet er redaktionen bekendt.



Straks efter Naser Khader fik sædafgang, rejste han sig resolut og låste Marie ud af sin lejlighed. Hun var sammenlagt i folketingspolitikerens hjem i mindre end en time.



Berlingske og B.T. har forelagt anklagen for Naser Khader og hans advokat. I et skriftligt svar skriver han:



»Jeg forholder mig ikke til anonyme anklager og påstande, som jeg ikke kan genkende. Jeg vil stærkt opfordre den anonyme kvinde til at henvende sig til Konservatives whistleblowerordning, så sagen kan blive undersøgt der. Det vil være mest fair for alle parter.«

Har du oplysninger i sagen? Så hører journalist Cordelia Weber gerne fra dig. Skriv på mail cweb@berlingske.dk

Marie fortæller sin historie, efter DR fredag kunne fortælle, at en række kvinder over de seneste 20 år oplever at være blevet krænket seksuelt af folketingspolitikeren. DRs research er påbegyndt i samarbejde med Berlingske og B.T tilbage i 2017, hvorfor alle tre medier har kendskab til flere af de samme kvinders historie.



Det nyeste tilfælde, DR kender til, er fra 2019, hvor en psykolog holdt møde med Naser Khader på dennes kontor om et muligt bogsamarbejde. Mens hun sad i sofaen, tog Naser Khader ifølge kvinden sine bukser af og onanerede op i hendes ansigt, indtil han kom ud over hende.



Tilfældene Berlingske og B.T. er bekendt med er to sager fra 2000 samt sager fra 2004, 2014 og 2017.



Ingen af de kvinder, Berlingske og B.T. kender til, har meldt deres oplevelse til politiet.

Fælles for de kvinder, som Berlingske og B.T. har talt med, er, at de alle fik kontakt med Naser Khader i en professionel sammenhæng og med et fagligt formål. En kontakt, som kvinderne oplever, at folketingspolitikeren efterfølgende brugte til at krænke dem seksuelt.



Ingen af kvinderne, som Berlingske og B.T. har talt med, kender hinanden. De bor forskellige steder i landet, har forskellig baggrund, er forskellige steder i livet og har haft kontakt med Naser Khader på forskellige tidspunkter og af forskellige årsager. Fælles for alle kvinderne er, at de har troet, deres oplevelser med folketingsmedlemmet var enkeltstående.



De har indvilget i at fortælle, fordi de ikke ønsker, at det, der er overgået dem, skal overgå andre kvinder. Berlingske og B.T. har kendskab til i alt fem kvinder, der har følt sig seksuelt krænket af politikeren.



Kristina Olsson, som i dag er 49 år, troede, at hun og Naser Khader skulle have en kaffe og tale om dansk integrationspolitik, da hun i 2000 mødte op ved hans kontor. I stedet er det hendes oplevelse, at han tiltvang sig sex med hende mod hendes vilje, fortæller hun. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kristina Olsson, som i dag er 49 år, troede, at hun og Naser Khader skulle have en kaffe og tale om dansk integrationspolitik, da hun i 2000 mødte op ved hans kontor. I stedet er det hendes oplevelse, at han tiltvang sig sex med hende mod hendes vilje, fortæller hun. Foto: Asger Ladefoged

I år 2000, 14 år inden Marie mødte op ved Naser Khaders lejlighed, stod den dengang 28-årige svenske freelancejournalist Kristina Olsson og ventede foran Naser Khaders kontorlejlighed på Christianshavn.

Det var februar, og Kristina Olsson var stivfrossen efter at have ventet i en time på det radikale stjerneskud og medlem af Borgerrepræsentationen i København, som partiet var i gang med at køre i stilling til at blive den første indvandrer med mellemøstlig baggrund valgt til Folketinget.



Hun troede, at de skulle tale videre om integrations- og indvandringspolitik over en kop kaffe. I stedet overrumplede han hende og havde samleje med hende imod hendes vilje på sit kontors betongulv.



Et par uger tidligere havde hun interviewet Naser Khader til den svenske avis Arbetet Nyheterna om integrationsdebatten i Danmark og Khaders egne synspunkter.



Kristina Olsson husker ham som kvik, humoristisk og charmerende og mindes, at han forærede hende et eksemplar af sin første bog »Ære og Skam«, da interviewet var ovre og billederne skudt. Da printavisen kom fra tryk, ville Kristina Olsson sende den til Naser Khader, så han kunne læse interviewet, og i den forbindelse vedlagde hun et lille postkort.



»Tak for interviewet, det var rigtig hyggeligt at mødes,« husker hun, at hun skrev.



»Og så tænkte jeg længe over, om jeg skulle skrive, at vi måske kunne mødes og snakke videre over en kop kaffe. Jeg havde syntes, at han var en fascinerende og meget sød person, da jeg mødte ham. Så det skrev jeg med lidt sommerfugle i maven, for det er ikke noget, jeg plejer at skrive til personer, jeg har interviewet,« siger Kristina Olsson i dag.

Efter et par hverdage ringede hendes mobiltelefon. Det var Naser Khader.

Han trykkede mig op ad væggen og begyndte at kysse mig Kristina Olsson



»Han ville super gerne mødes og spurgte, om jeg kunne komme til København, og det kunne jeg, for det skulle jeg i forvejen,« siger hun, som havde en middagsaftale med sin far i den efterfølgende uge.

Naser Khaders eftermiddag var tætpakket med møder, havde han sagt og foreslået, at de mødtes på hans kontor klokken 21.



Det var her, at Kristina Olsson nu stod og frøs. Naser Khader var mere end en time forsinket, og da hun ringede ham op, forklarede han, at et møde med daværende folketingsmedlem Elsebeth Gerner var trukket ud, men at han var på vej. Hun kan huske, at han var iklædt en pelsfrakke og krammede hende til hej, da han endelig parkerede ved lejligheden.



Han låste op ind til kontorlokalerne, og hun rakte ud for at hænge sin jakke på en knage:



»Og så kastede han sig bare over mig,« fortæller hun:



»Han trykkede mig op ad væggen og begyndte at kysse mig. Jeg var slet ikke parat. Jeg havde overhovedet ikke forstået, at det lå i kortene. Så begyndte han at trykke mit hoved nedad. Trykke det ned mod sit skridt. Der var jeg slet ikke i mit hoved. Man kan sige, at jeg blev paralyseret.«



I dag kan hun stadig huske fornemmelsen af hans hånd på hendes hoved.



Kristina Olsson beskriver, hvordan Naser Khader lynede sine bukser op og pressede sit lem ind i munden på hende. Bagefter hev han hende ned på gulvet.

Jeg kan huske, at han forsøger at knappe sine bukser op Kristina Olsson



»Det var sådan et koldt betongulv, og så trak han mine bukser, som jeg tror, jeg havde på, eller kjole af, og havde samleje med mig uden beskyttelse. Da han var færdig, sad jeg bare der. Jeg kan huske, at han gik ud på badeværelset, og så smed han en rulle toiletpapir til mig, så jeg kunne tørre mig – netop fordi han ikke havde beskyttet sig.«



Kristina Olsson fortæller, at hun var lammet i situationen.



»Jeg var i chok, for jeg var slet ikke forberedt på, at det kunne ske. Hjernen slæbte efter på en eller anden måde. Den var ligesom slet ikke med.«

Naser Khader nægter overfor DR fuldstændig, at han skulle have begået et overgreb mod Kristina Olsson. Til DR fortæller han, at han og Kristina Olsson havde et forhold og besøgte hinanden flere gange. Dette afviser Kristina Olsson kategorisk.

»Det er voldsomme anklager, jeg vil ikke finde mig i det. Jeg er sikker på, det ikke har fundet sted på den måde. Jeg synes, det er krænkende, hun beskriver det på den måde,« siger Naser Khader.



Ifølge DR har Naser Khader og Kristina Olsson haft faglig kontakt to gange efter det, Olsson oplevede som et overgreb. Det bekræfter de begge.



Til DR siger Naser Khader, at han ikke forstår, at Kristina Olsson indvilger i at have kontakt med ham efterfølgende, hvis hun har oplevet, hvad hun siger, hun har oplevet. Til det svarer Kristina Olsson, at det er et spørgsmål, hun selv har tænkt rigtig meget over, og at det skyldes, at hun ikke ville ødelægge noget for sig selv professionelt, da hun også skriver om politik.



Kendetegnende for de kvinder, Berlingske og B.T. har interviewet, er, at ingen af kvinderne havde betænkeligheder ved at mødes på tomandshånd med Naser Khader. De kendte ham som en lun, sjov og karismatisk politiker, som var fortaler for kvinders rettigheder og et moderne kvindesyn.

Naser Khader (C) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Naser Khader (C) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Khader er en af Danmarks mest kendte, populære og profilerede politikere. Han har fået flere priser blandt andet Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris og Modersmålsprisen. I 2015 var han nomineret til Berlingskes pris som ‘Årets Dansker’.



I dag er han de Konservatives rets-, værdi- og menneskerettighedsordfører. I øjeblikket er han imidlertid sygemeldt med stress, efter Berlingske i maj 2021 kunne fortælle, at han i flere tilfælde har truet og tilsvinet personer, som har kritiseret ham offentligt.



I 2004, fire år efter den svenske journalists oplevelse, befandt den dengang 51-årige kunstner og designer Karen Dirks sig i Naser Khaders lejlighed i København.

Hun skulle måle op til to malerier, han havde bestilt til deres hjem. Værkerne skulle være i lyse nuancer og have skrevet ord som kultur og lighed i sig, ligesom navnene på kontraktfilosofferne John Locke, Rousseau, Hal Koch og Voltaire skulle indgå, lød bestillingen. »Demokrati« skulle skrives med sort på arabisk.

Jeg siger: ‘Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke.’ Karen Dirks til DR

Det var kun de to, som var i lejligheden, og efter 20 minutters tid med snak og opmåling, begyndte Naser Khader at beklage sig over smerter i skulderen og migræne.

Kunne kunstneren ikke massere ham, bad han Karen Dirks, som fredag fortalte om sin oplevelse i DR.



Karen Dirks masserede ham ifølge eget udsagn modvilligt kort på skulderen, hvorefter Naser Khader sagde, at han ville vise hende noget. Da Karen Dirks så, det var politikerens soveværelse, protesterede hun højlydt, fortæller hun DR.

Hun beskriver, hvordan Naser Khader efterfølgende tvang hende ned på sengen.

»Jeg siger: ‘Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke.’ Så bliver han voldsom og tvinger mig ned på sengen. Jeg kæmper som en gal. Jeg kan huske, at han forsøger at knappe sine bukser op. Han virker bare så målrettet. Han er en meget stor mand, og han lægger sig oven på mig. Jeg bliver fuldstændig chokeret. Jeg sparker. Og så kommer jeg fri af ham, løber ned ad gangen og hiver hoveddøren op uden at lukke den efter mig,« siger Karen Dirks til DR.



Hun færdiggjorde malerierne til Khader, og i 2005 malede hun endnu et maleri til ham på hans forespørgsel, denne gang et portrætmaleri, som skulle sælges på en velgørenhedsauktion.



»Hvis hun har oplevet sådan en voldsom hændelse, forstår jeg ikke, hun færdiggør malerierne og laver et portræt bagefter,« siger Naser Khader til DR.



»Jeg er også professionel, så jeg syntes ikke, at han skulle ødelægge projektet. De billeder skulle bare laves,« siger Karen Dirks i den forbindelse til DR.

Naser Khader (K) er ved flere lejligheder blevet fotograferet foran de to malerier, som kunstner Karen Dirks malede til ham tilbage i 2004. Foto: Camilla Rønde (arkivfoto) Vis mere Naser Khader (K) er ved flere lejligheder blevet fotograferet foran de to malerier, som kunstner Karen Dirks malede til ham tilbage i 2004. Foto: Camilla Rønde (arkivfoto)

Fælles for de kvinder, Berlingske og B.T. har interviewet, er også, at de ikke har meldt overgrebene til politiet.

Kristina Olsson fortæller, at hun følte sig meget på egen hånd efter overgrebet.

Hun var ikke fastansat og havde således ikke en leder at henvende sig til og i mange år var hun i tvivl om, hvorvidt hun selv var skyld i hændelsen.



»Jeg syntes, at han var supersød, charmerende og flirtende, så jeg tænkte vel, at man ikke kunne vide, om det kunne blive til noget engang. Og det var vel også derfor, at det var så svært at sige noget bagefter, fordi jeg syntes, at jeg selv havde lagt op til det,« siger hun, som imidlertid har en helt anden oplevelse af episoden i dag:



»Men det havde jeg jo ikke. For jeg synes ikke, at man med en kop kaffe på kontoret lægger op til noget,« siger hun og fortæller, at hun havde forestillet sig, at de skulle tale dansk integrationspolitik og indvandringsdebat under kaffemødet.



Marie meldte heller ikke episoden til politiet, fordi det er hendes overbevisning, at Naser Khader er for magtfuld til, at det ville kunne betale sig.



»Jeg kan ikke bevise noget som helst andet end at jeg var i hans lejlighed på det pågældende tidspunkt. Det er svært nok at få en voldtægtsdom, og det her var jo kun en seksuel krænkelse, så hvordan skulle det nogensinde føre til noget at melde det? Det ville blive ti gange værre for mig end for ham,« siger hun.

Vi ser med stor alvor på sagen Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

»Og jeg vil ikke være offer for ham to gange – det er han simpelthen ikke værd,« som Marie formulerer det.



I et skriftligt svar til Berlingske fredag fortæller formand for de Konservative Søren Pape Poulsen (K), at de pågældende sager er nye for ham og partiet.



»Vi ser med stor alvor på sagen, vi vil til bunds i den, og den vil få de nødvendige konsekvenser,« skriver han.



Desuden opfordrer Søren Pape Poulsen til, at kvinderne kontakter politiet, hvis de mener, at der er sket en forbrydelse.