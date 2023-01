Lyt til artiklen

Cigaretskod og poser med snus liggende på jorden mellem gynger, rutsjebaner og sandkasser.

Det skal der nu sættes en stopper for på legepladser i Varde Kommune, skriver jv.dk.

»Vi ønsker det ikke på vores legepladser,« siger Preben Friis-Hauge, der er formand for Plan- og Teknikudvalget i Varde Kommune.

En række andre kommuner har allerede forsøgt at stoppe rygning på legepladserne.

Vil du have forbud mod rygning på kommunale legepladser?

I 2020 var det eksempelvis Roskilde Kommune, der på kommunens 26 legepladser satte skilte op, hvor folk opfordres til at lade være med at ryge.

Men der er kun tale om en 'henstilling'.

»På legepladserne vil man blive mødt med en henstilling om, at der er børn, så her ryger vi altså ikke. Det vil også betyde, at de forældre, som er der med børn, kan gå hen og sige til dem, der ryger - vil du ikke være sød at trække et andet sted hen?,« sagde Morten Gjerskov, der da var formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, til TV 2 Lorry i februar 2020.

Samme henstilling kom i sommers i Silkeborg Kommune.

'Der bliver sat skilte op ved kommunens legepladser og søer hen over sommeren med en venlig henstilling til ikke at ryge eller at bruge tobaksprodukter,' lød det 30. juni på kommunens hjemmeside.

Men Varde Kommune er nu ved at undersøge, om der kan gives et regulært forbud mod rygningen på legepladser.

Altså ikke kun en henstilling.

»Vi har bedt forvaltningen om at undersøge, om vi kan lave et forbud mod det eller kun appellere folk til ikke at indtage nikotin på kommunens legepladser,« siger Preben Friis-Hauge.

Andre kommuner har allerede lavet skilte, hvor folk opfordres til ikke at ryge på legepladsen. Vil I ikke se på, hvad de gør?

»Jeg vil ikke sige, hvad forvaltningen skal gøre i deres vurdering, men mon ikke de også ser på, hvad der gøres i andre kommuner,« siger han.

Men hvad vil I gøre, hvis det viser sig, at I ikke kan skrive på skilte, at det direkte er forbudt?

»Så kommer der ikke skilte op med et egentlig forbud. Så vil folk jo alligevel bare kunne smide skodder og snus på legepladsen, uden det vil få nogen konsekvenser, og det være til grin,« siger formanden.

Hvad vil I så gøre?

»Vi vil høre, hvad der er muligt at skrive på skiltene, for vi vil gøre det klart, at sådan noget ikke skal smides på kommunale legepladser, hvor der leger børn,« siger han.

Den nuværende formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, Tina Boel (SF), meddeler, at hun nu vil få undersøgt, hvor stor en effekt de seneste tre års skilte ved kommunens legepladser har haft, og om skiltene stadig er sat op.