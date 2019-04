Endnu en direktør i Københavns Kommune skandaleramte Teknik- og Miljøforvaltning fyres nu blot få uger efter, at den øverste direktør Pernille Andersen blev fyret.

Det drejer sig om Torben Gleesborg, der er direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Fyringen blev i går besluttet på et økonomiudvalgsmøde i Københavns Kommune i går efter anmodning fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) på baggrund af en advokatundersøgelse fra Bech Bruun om den såkaldte fortovsordning, som offentliggøres snart.

»Jeg har efter endt læsning af advokatundersøgelsen om fortovsordningen set mig nødsaget til at anmode Økonomiudvalget om at indlede en afskedigelsessag mod teknik- og miljøforvaltningens direktør Torben Gleesborg. Jeg kan ikke gå i flere detaljer med en personalesag,« siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Fyringen af de to øverste chefer inden for kort tid kommer efter en lang række skandalesager afdækket af blandt andet B.T. herunder den såkaldte fortovssag, hvor kommunen igennem en årrække har overfaktureret en række ejerforeninger for renhold af gaderne. Og nu ligger der et erstatningskrav på 17,5 millioner kroner.

Desuden har Teknik- og Miljøforvaltningen været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.

Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med sit hussalg.

Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, ligesom der har været massiv rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning af forvaltningens Center for Byggesager, efter at han klagede over naboens ulovligt opførte støttemur.

Fyringen af Pernille Andersen og Torben Gleesborg er iøvrigt ikke de eneste oven på skandalerne.

I oktober blev ni såkaldte centerchefer afskediget.

Torben Gleesborg spillede også en central rolle i sagen om den tidligere borgmester Anne Mee Allerslev. I 2017 afslørede B.T., at Anna Mee Allerslev i oktober 2016 spurgte Torben Gleesborg om han kunne hjælpe Øens Murerfirma - som renoverede borgmestererens lejlighed for 1,8 millioner kroner - med en byggetilladelse, som firmaet manglede til at bygge en fabrik om.

Fire dage senere gik byggetilladelsen igennem. Samme dag som historien var på forsiden af B.T., valgte Allerslev at trække sig som borgmester.

Og i januar 2018 kunne B.T. afdække, at han gav Anna Mee Allerslev personlig sagsbehandling i forbindelse med en altansag i hendes ejendom.

Af pressemeddelsen fra Ninna Hedeager-Olsen fremgår det, at hun har besluttet, at forvaltningens nuværende direktør Michel Schilling blive konstitueret som administrerende direktør senere på månden. Nuværende vicedirektør i forvaltningen Hans Christian Karsten vil fra samme dato blive konstitueret som direktør. Og endelig vil Claus Andersen, der i dag er cheføkonom i Økonomiforvaltningen, blive konstitueret som direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen.