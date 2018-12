DSB og Dansk Jernbaneforbund har nu to ud af tre aftaler på plads for DSB's kørende personale.

DSB og Dansk Jernbaneforbund, der ligger i hårde forhandlinger, har tirsdag fået en knast mindre at koncentrere sig om.

Uenigheder førte i november til flere arbejdsnedlæggelser, der påvirkede togdriften i hele landet.

Parterne er nu blevet enige om en aftale om arbejdstiden for 1100 togførere med job i DSB's fjern- og regionaltog. Det skriver Avisen.dk.

Aftalen følger de samme principper, som parterne mandag 10. december blev enige om i en aftale for 500 lokomotivførere på S-togsnettet.

Intet bliver dog underskrevet, før man har en aftale for alle 3000 lokomotivførere, togførere og stationsbetjente.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen er meget tilfreds med aftalen, der betyder, at man nu har to ud af tre aftaler på plads for DSB's kørende personale.

- Spørgsmålet om arbejdstid, og det at have et sammenhængende arbejds- og privatliv, har fyldt meget blandt medarbejderne, siger Flemming Jensen i en pressemeddelelse fra DSB.

- Vi har nu sammen med medarbejdernes forhandlere fundet gode løsninger på netop disse spørgsmål.

- Jeg håber, at vi hurtigst muligt også kan få en aftale om arbejdstiden for lokomotivførerne i fjern- og regionaltog på plads. Det er den sidste personalegruppe, der mangler aftale om arbejdstiden.

/ritzau/