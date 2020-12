Nu udrulles coronavaccinen, og går alt efter planen, vil Danmark om et års tid være i nærheden af normalen.

Det var i hvert fald håbet fra Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, i 'TV Avisen' onsdag.

Nu kommer der endnu en god nyhed.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTechs covid-19 har ikke nævneværdige bivirkninger.

'Bivirkningerne var typisk milde eller moderate og blev bedre eller forsvandt inden for få dage efter vaccination. Disse bivirkninger er et tegn på, at immunsystemet reagerer, og vaccinen virker, som den skal,' skriver Lægemiddelstyrelsen efter offentliggørelsen af indlægssedlerne for vaccinen.

Indlægssedlerne er kendte fra al den medicin, vi i øvrigt køber. Her skal producenterne redegøre for kendte bivirkninger af deres præparater.

Vaccinen mod covid-19 klares med et stik i armen, og Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, kalder bivirkningerne for velkendte.

Den har ikke flere bivirkninger end de traditionelle influenzavacciner.

»De her bivirkninger er ikke unikke – tværtimod er de velkendte,« siger Jens Lundgren til TV 2.

De bivirkninger, der fremgår af indlægssedlerne, er smerter, hævelse ved injektionsstedet, træthed, hovedpine, muskel og ledsmerter og kulderystelser samt feber.

Det gælder både vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og firmaet Moderna.

Blandt de sjældne bivirkninger er hævede lymfekirtler og generel utilpashed.

Der har ifølge TV 2 heller ikke været allergiske reaktioner hos de 70.000 testpersoner, der har været med i de kliniske test af coronavaccinerne. Dog kan en allergisk reaktion ikke udelukkes. Derfor skal man også vente 20 minutter efter vaccinationen, så man kan få behandling, hvis der skulle komme en allergisk reaktion.

Også tv-læge Peter Qvotrup Geisling mener, at de moderate bivirkninger er positivt nyt.

»De bivirkninger, vi ser her, er præcis dem, vi kender fra normale influenzavacciner. Så selv om vaccinen er blevet udviklet rekordhurtigt, så er der ikke noget, der tyder på, at der gemmer sig nogen alvorlige bivirkninger,« siger han til DR.