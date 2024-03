Bestyrelsen på Herlufsholm Skole og Gods er igen fuldtallig. Nye medlemmer vil løfte trivsel og læring.

Herlufsholm Skole og Gods forsøger sig igen med en ny formand for bestyrelsen.

Det skriver kostskolen i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at det er indstillet, at den konstituerede bestyrelsesformand Hermann Haraldsson nu tiltræder permanent.

Det er ikke mere end knap to måneder siden den ellers relativt nytilkomne formand Jon Stokholm, der blev sat ind for at rydde op, forlod posten med øjeblikkelig virkning.

I samme ombæring forlod Gitte Nørgaard jobbet som skolens rektor efter knap halvandet år i front.

Jon Stokholm og Gitte Nørgaard blev indsat for at få skabt en ordentlig kultur på Herlufsholm oven på afsløringerne i TV 2-dokumentaren "Herlufsholms Hemmeligheder".

Samtidig med Stokholms afsked forlod yderligere to medlemmer bestyrelsen.

Herlufsholm skriver i pressemeddelelsen torsdag, at bestyrelsen nu er fuldtallig igen, idet der er udpeget tre nye medlemmer.

Det er professor ved Københavns Universitet Peter Kurrild-Klitgaard, pædagogisk konsulent ved Danmarks Tekniske Universitet Ditte Strunge Sass og skoleleder på Krebs' skole Mikael Fink-Jensen.

Den nye formand Hermann Haraldsson siger i meddelelsen, at de nye bestyrelsesmedlemmer kommer med de rette kompetencer til at kunne løfte trivslen og læringen på skolen.

- I bestyrelsen har vi givet hinanden håndslag på at fortsætte den nødvendige udvikling af Herlufsholm. Det er vores pligt og ansvar at sikre, at Herlufsholm bliver en fantastisk skole, hvor alle elevers hverdag er præget af tryghed, trivsel og høj faglighed, tilføjer han.

Det vil også være afgørende, når skolen inden længe skal finde sin nye rektor, skriver han.

Gitte Nørgaard trådte også ud af den øverste ledelse som rektor for knap to måneder siden.

Hun kom til posten i august i 2022 efter stormvejret fra TV 2-dokumentaren.

Kort efter dokumentaren blev skolens daværende rektor Mikkel Kjellberg afskediget.

