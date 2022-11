Lyt til artiklen

Der har ikke været megen medvind for Dansk Folkeparti det seneste år.

Og nu bliver partiet ramt af lidt mere modvind.

Lokalpolitikeren Mona Jensby, der sidder i byrådet i Guldborgsund Kommune, har nemlig valgt at fratræde sin plads.

Det fortæller hun til TV 2 Øst.

Årsagen skal findes i, at lokalpolitikeren har følt sig alene i byrådsgruppen.

»Jeg føler mig svigtet, og det har jeg også sagt til nogen i gruppen. Jeg har selvfølgelig også selv et ansvar for, at det her skal lykkes. Men som helt ny i det her spil, så havde jeg håbet og forventet, at der havde været noget mere oplæring,« siger hun til mediet.

Det drejer sig blandt andet om, at Mona Jensby ikke føler, kollegaerne har interesseret sig for den socialpolitik, hun selv brænder for.

Hun udtrådte af byrådet med virkning fra 18. november.