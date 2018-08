Konkurrencen om at vinde en bil i Bilka har nu rundet mere end 18 timer. Deltagerne skal holde hånden på en Renault Captur, og den der slipper sidst vinder bilen i et år. Konkurrencen foregår i fem Bilka-butikker landet over og blev skudt i gang fredag eftermiddag.

En af deltagerne, Bejamin Wahtqvist, måtte slippe den sensor, der registrerer, om han har hånden på bilen. Det gjorden han nogle minutter efter 18, time var passeret.

»De har trukket den en smule med vores tissepause, og nu kan jeg ikke mere. På en skala fra 1-10, så skal jeg tisse 12,« fortæller Benjamin, der har deltaget i Bilka Tilst.

Benjamins bror Frederik er stadig i konkurrencen, og selvom han står og tripper, så har han på sinde at stå tilbage som den sidste. Benjamin skal bare hjem. På videoen kan man se Frederik, der tripper ved siden af Benjamin.

»Nu skal jeg tage en bus hjem. Jeg skal helt til Horsens, som er halvanden time væk, så jeg håber, at jeg kan holde mig vågen,« fortæller han lige før han slipper bilen.

Der er fem biler at vinde en i Hundige, Tilst, Esbjerg, Aalborg og Odense.