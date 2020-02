En tredje dansker er testet positiv for coronavirus, efter at vedkommende har været på konference i München. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vedkommende er formentlig blevet smittet på den pågældende konference.

Det Aarhus Universitetshospital, der har analyseret en halspodning fra personen, og som nu kan bekræfte, at der er tale om Covid-19.

»Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere sygdommen og behandle patienten under isolation,« siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted i en pressemedelelse.

Sundhedspersonale fra Aarhus Universiteteshospital vil dagligt være i kontakt med den pågældende.

»Samtidig foretager vi smitteopsporing og håndterer de personer, der har haft tæt kontakt med den smittede. De tætte kontakter taler vi med og foretager en konkret risikovurdering,« siger Anne-Marie Vangsted.

Styrelsen for Patientsikkerhed pointerer endnu engang, at det er vigtigt, at du ringer til egen læge eller lægevagten, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i områder med udbredt transmission af COVID-19, og har fået symptomer som feber, hoste eller åndenød eller har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt eller fået påvist sygdommen og har de samme symptomer.

Lørdag morgen kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kommentere yderligere på det nye smittetilfælde, men henviser til et pressemøde på Aarhus Universitetshospital lørdag klokken 9.