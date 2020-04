Det kunne godt ligne en sommer i Danmark, hvor alle de sædvanlige musikfestivaler ikke bliver afholdt, som de plejer.

Det skyldes naturligvis coronavirssuen, der forsætter med at sprede sig. Nu er Hornsrock Musikfestival blevet aflyst. Det skriver TV 2 Lorry.

At skulle aflyse festivalen har været en svær beslutning. Det skriver formanden, Søren Sandbjerg, på festivalens hjemmeside:

»Det har været en meget svær og tung beslutning, men med de meldinger der kommer fra både Danmark og udlandet ift. til at kunne afholde større arrangementer, mener vi ikke det er realistisk at fortsætte planlægningen af årets festival.«

Folk vil ikke kunne samles i Skibby til sommer. Foto: Kim Haugaard

Festivalen bliver under normale omstændigheder afholdt i Skibby, og den har eksisteret siden 2002.

Til sommer skulle festivalen have løbet af stablen fra 5. til 7. juni.

Søren Sandberg tilføjer, at flere forhold har haft indflydelse på beslutningen:

»En ting er, om festivalen ville få lov at blive afholdt af myndighederne, en anden om publikum ville komme, især hvis de retningslinjer for samvær mellem mennesker der ligger nu, fortsat ville gælde, helt eller delvist. Det lyder ikke just som den fest, det skulle være.«

Og Hornsrock Musikfestival er ikke den eneste festival, der er blevet aflyst.

Således bliver Spot Festival i Aarhus heller ikke til noget i 2020.

Men der findes også musikfestivaler, der forsætter planlægningen i håbet om, de må spille musik og holde fest til sommer.

Det gælder eksempelvis Tinderbox i Odense samt Roskilde Festival.