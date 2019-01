Endnu en dansk bank afskaffer den helt store pengeseddel: 1.000-kronesedlen.

Mens Jyske Bank allerede sidste år fjernede sedlen fra sine bankers personbetjente kasser, følger Spar Nord nu trop og gør det samme.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det er rigtigt, at vi er stoppet med at udlevere 1.000-kronesedler ved kassen i vores filialer,« siger Leif Lind Simonsen, der er afdelingsdirektør i Spar Nord, til Finans.

Det var i september sidste år, at Jyske Bank besluttede sig for at, at det ikke længere skulle være muligt at hæve 1.000-kronesedler i bankens fysiske kasser, efter et politisk flertal på Christiansborg annoncerede, at det ville se på at udfase den store pengeseddel.

Til Finans forklarede forretningsdirektøren i Jyske Bank Privat i den forbindelse, at man havde taget beslutningen i et forsøg på at begrænse hvidvask, da det ofte er 1.000-kronesedler, der anvendes i det kriminelle miljø.

Det er det samme, der ligger til grund for Spar Nords beslutning, lyder det fra Leif Lind Simonsen til Finans.

Det er dog fortsat muligt at hæve 1.000-kronesedler i bankens pengeautomater. I Jyske Bank kan man ikke længere hæve sedlen i automaterne, men private kunder såvel som erhversdrivende kan stadig betale med og aflevere den store pengeseddel.