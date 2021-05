Udkast til retningslinjer får Carelink til at droppe ordning, hvor danskere kan vælge skrottede vacciner.

Carelink havde egentlig tænkt sig at byde ind på at være en del af ordningen, hvor danskerne kan blive vaccineret med en af de to skrottede vacciner mod coronavirus. Men sådan bliver det ikke.

Selskabet, der lyntester i Region Syddanmark, kan ikke "lægefagligt" se sig selv i udkastet til retningslinjerne til ordningen. Det fortæller administrerende direktør Brian Rosenberg.

- Det handler om, at der i retningslinjerne ikke ligger nogen anbefalinger i forhold til risikoprofilen. Der er alene retningslinjer om, at man skal informere borgerne om, at der findes et andet tilbud, siger han.

Flere andre private vaccinationsaktører har også afvist at deltage. Blandt andet Danske Lægers Vaccinations Service og MedFlex har over for Berlingske afvist at være en del af det.

Firmaet Practio har tidligere udtrykt villighed til at stille sin infrastruktur til rådighed. Men vejledningen kan gøre det svært at skaffe læger til opgaven, lød det tirsdag fra selskabet.

- Jeg har ingen holdning til, hvem der må få, og hvem der ikke må få vaccinen. Jeg beder bare om klare retningslinjer, sagde medstifter Jonas Nilsen til Berlingske.

/ritzau/