Langt de fleste danskere har i år set varmeregningen, bare er steget og steget og steget.

Men ihvertfald et sted i landet er der grund til at smile, når varmeregningen kommer næste år.

Støvring Kraftvarmeværk i Nordjylland sendte voldsomme prisstigninger til kunderne tidligere på året, men i 2023 falder taksten med 46 procent, skriver Nordjyske.

I december betaler forbrugerene 1775 kroner for en megawatttime, men fra 1. januar falder prisen til 931,25 kroner.

For ejere af en villa på 130 kvadratmeter med et årsforbrug på 18,1 MWh betyder det, at den årlige udgift falder fra 36.000 kroner til 21.000 kroner.

»Det har vi lagt budget efter, men energipriserne hopper jo for tiden op og ned,« siger Søren Kjær, der er formand for Støvring Kraftvarmeværk, til nordjyske.

Så det for rigtig mange bliver det altså at se godt efter, når varmergningen kommer næste år.

Måske bliver din regning også mindre, ligesom for borgerne med fyr i Støvring.