De helt vildt stigende elpriser har gjort mange frustrerede, når regningen kom i e-Boks.

Men for nogen elkunder i Nordjylland, er der lidt at varme sig på i den kolde vintertid, der hastigt nærmer sig.

Jyllands største elnetselskab, N1, dropper nemlig at kræve såkaldt tarif hos 220.000 nordjyske kunder i december.

Det oplyser N1 i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det, at de 220.000 nordjyder ikke behøver at betale for at få transporteret deres strøm i julemåneden.

»Vi ved godt, at det ikke i sig selv er nok til at redde julen, men ved helt at fjerne net-tariffen fra elregningen i december har vi gjort, hvad vi kan for at hjælpe kunderne,« siger Carsten Bryder, direktør i N1 i pressemeddelelsen.

For en almindelig husstand med to voksne og to børn giver sløjfningen af tariffen en besparelse på cirka 350 kroner.

Direktøren understreger, at det kun er i december, hvor tariffen spares væk. Så regningen kommer altså igen i januar.