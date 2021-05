»Det er så dejligt at høre barnelatter igen.«

Thomas Bahn Jespersen er salgs- og marketingdirektør i Lalandia, hvor man fredag endelig kunne slå dørene op igen.

De har allerede lørdag næsten fuldt hus. Mange af dem er bookinger fra før coronanedlukningen, som er blevet rykket helt op til tre gange, da det endnu var uvist, hvornår badelande og lignende kunne genåbne.

»Vi kører med to tredjedele kapacitet både i Rødby og Billund. Eller faktisk lige under det, da vi har valgt at sænke antallet af gæster, så det ligger lidt under det anbefalede. Man skal jo helst føle sig sikker, når man besøger os,« siger Thomas Bahn Jespersen.

Mange har også først bestilt jeres ophold den seneste uge. De ville være sikre på, at Lalandia virkelig kunne genåbne.

Dog kan de godt mærke, at der er én type gæster, der ikke kan bestille et ophold hos dem endnu.

»Der er ikke fyldt hverken i Rødby eller Billund. Der er næsten fyldt, men vi mangler dem, der kommer fra den anden side af grænsen,« siger Thomas Bahn Jespersen og fortsætter:

»Når vi kommer længere hen på sæsonen, så bliver vi nok lidt mere afhængige af, at de åbner grænserne. Særligt for Lalandia i Billund.«

Med det sagt, så holder han fast i, at det er en forløsning, at Lalandia igen kan have gæster.

Den 21. maj trådte tredje del af genåbningen i kraft. Det betyder, at alt på nær diskoteker og natklubber nu må holde åbent. Selvfølgelig med restriktioner, der begrænser kapaciteten.