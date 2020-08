Blot en uge efter første skoledag har bestyrelsen på Friskolen i Jordløse på Fyn besluttet, at skolen skal lukke.

Lukningen af den 15 år gamle friskole skyldes mangel på elever.

Det skriver Fyens Stiftstidende, som har fået den triste nyhed bekræftet af Birgitte Jørgensen, der er formand for skolebestyrelsen.

»Vi har valgt den her løsning med at lukke skolen, fordi vi ønsker, at vi selv kan styre tempoet, så vi ikke ender i en konkurs,« forklarer hun og fortsætter:

»Vi mener, at vi som bestyrelse handler ansvarligt, og at det er med omsorg for skolen. Og det er derfor, vi har valgt, at vi bliver nødt til at lave den lukning nu.«

Ifølge Fyns Stiftstidende stod der blot 35 elever klar til skolestart i sidste uge.

Bestyrelsen på Friskolen havde inden skolestart meddelt, at skolen kun ville forblive åben, hvis den ved skolestart havde 42 elever, mens skolen den 5. september skulle være oppe på minimum 46 elever.

Det mål lykkedes altså ikke, og derfor drejer skolen nøglen om til september.

Det betyder, at skolens 35 elever blot har halvanden måned til at finde en ny skole.

Alle medarbejdere og forældre blev orienteret om lukningen torsdag og fredag i denne uge.