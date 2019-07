Benytter du dig af rejseforsikring, når du tager til udlandet?

Hvis ikke, er du blandt de 10 procent af danskerne, der ifølge en undersøgelse fra YouGov dropper rejseforsikringen, når ferien går udenlands.

Undersøgelsen er lavet på vegne af Codan, og privatkundedirektør i forsikringsselskabet Camilla Amstrup fortæller, at det kan blive en dyr fornøjelse at skippe rejseforsikringen.

»Selvom det kun drejer sig om hver 10., så er det et højt antal, når man tager i betragtning, hvad manglende rejseforsikring på ferien kan koste, hvis uheldet er ude.«

Camilla Amstrup fortæller desuden, at de i Codan har set meget dyre eksempler på folk, der ikke har tjekket rejseforsikringen ind.

»Vi har set eksempler på, at udgifterne efter en ulykke i udlandet kan koste over 100.000 kroner for hospitalsophold og hjemtransport.«

Danskere på rejse i EU har via EU's blå sygesikringsbevis ret til sundhedsydelser på de vilkår, der gælder for borgerne i det land, du opholder dig i. Men kortet dækker blandt andet ikke hjemtransport, og du kan risikere en egenbetaling ved lægebesøg og medicin.

»Det er heldigvis de færreste, som får ødelagt rejsen, men det sker alligevel – og her er det en enormt god idé med en rejseforsikring,« siger Camilla Amstrup og fortsætter:

»Ellers risikerer du for eksempel ikke at blive kompenseret for skaderne eller at betale dyrt for sygdomsophold eller hjemrejse,« siger Camilla Amstrup.

Rejseforsikringer dækker typisk følgende:

Forsinket bagage, aflyst fly, ulykker, sygdom.

Er du pludselig nødt til at afbestille din rejse, skal du på ski, eller rejser du uden for Europas grænser, kræver det typisk en udvidet rejseforsikring.