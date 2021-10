En ud af fire prøver, Odense Kommune har fået foretaget i Odense Å, viser, at grænseværdien for det stærkt giftige stof PFOS er overskredet.

Man har fundet en tilstedeværelse i prøven på 1,2 nanogram per liter, hvilket er næsten dobbelt så meget, som de tilladte 0,65 nanogram.

Alligevel mener Fødevarestyrelsen – efter at være blevet adspurgt – ikke, at der skal udtages fra det slagtekvæg, der græsser i nærheden.

I en pressemeddelelse fra kommunen står der, at styrelsen betragter det som et 'meget lavt niveau'.

Fra Odense Kommunes side beskriver man desuden, hvor og hvorfor prøverne er lavet:

»Odense Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip i forbindelse med fund af PFOS på en række steder i Danmark bestilt en analyse for stoffet i vandet i Odense Å omkring brandøvelsespladsen ved Aasumvej,« skriver de således.

Stoffet PFOS er stærkt giftigt og sættes blandt andet i forbindelse med kræfttilfælde. Det er et stof, der blandt andet er blevet brugt i brandskum, brandvæsenet har brugt.

Derfor er man ekstra interesserede i at undersøge områder, hvor der eksempelvis har været brandøvelser.

»By- og Kulturforvaltningen satte undersøgelserne i gang for hurtigt at få information om PFOS, og vi har undervejs informeret de berørte kreaturejere langs Odense å nedstrøms brandøvelsespladsen på Åsumvej,« udtaler kontorchef Anders Dalgaard Christensen ifølge pressemeddelelsen.

Om branøvelser ved Aasumvej Civilforsvaret har brugt pladsen ved Aasumvej til brandøvelser siden slutningen af 1960'erne, og grundvandet blev analyseret i 2014 uden fund af PFOS, og der er ikke indvinding af drikkevand i området. Odense Kommune har samarbejdet med pladsens nuværende ejere, Beredskab Fyn I/S, og medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen gennemgik i september pladsen sammen med jordforureningsmedarbejdere fra Region Syddanmark. Kilde: Odense Kommune

»En kortlægning af den eventuelle forurening på selve brandøvelsespladsen foretages af Region Syddanmark. Vi er desuden fortsat i løbende dialog med Regionen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.«

Fra kommunens side fraråder man fiskere at tage gedder og havørreder fanget i åen med hjem ud fra et forsigtighedsprincip.

Derudover skriver man i pressemeddelelsen, at Odense Å er et af 50 vandløb, hvor Miljøstyrelsen vil foretage prøver af fisk for at konkludere, om der er for store mængder PFOS i dem.

Man har for nylig fundet PFOS på et kommunalt område ved Krogagerheden i Seden, hvor der også er græssende kvæg. Her har man flyttet dyrene og forsynet dem med rent drikkevand.