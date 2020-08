Nogen samler på frimærker, andre udruger små, nuttede mirakler. Sabina Kjeldsen hører til sidstnævnte gruppe.

I sit hjem i Auning på Djursland har hun nu endnu engang formået at skabe liv inden for en disciplin, der ellers ifølge en ekspert er meget svær.

Sabina Kjeldsen gik i SuperBrugsen, købte to bakker æg, placerede otte af æggene i en rugemaskine, og 21 dage senere kom kyllingen Kalle til verden.

Sabina Kjeldsen fremviste forleden stolt sit resultat i Facebook-gruppen 'Høns i haven', hvilket i første omgang førte til en artikel hos TV2 Østjylland. Nu fortæller hun uddybende om sit kyllinge-projekt til B.T.:

Kyllingen Kalle. Foto: Privatfoto Vis mere Kyllingen Kalle. Foto: Privatfoto

Hvordan fandt du overhovedet på at udruge din egen kylling?

»For to år siden prøvede TV 2 Nyhederne at udruge kyllinger ud af æg fra et supermarked. Det lykkedes dem ikke. Så tænkte jeg, at jeg selv ville prøve. Jeg er ikke så glad for at købe burhøns, som ellers er det billigste, så derfor går også vi meget op i at få æg fra vores egne høns.«

Bor du på en gård?

»Nej, vi bor i et rækkehus. Når de er ruget ud, så kommer de over til mine forældre.«

Hvor mange høns og kyllinger har I?

»Vi har otte voksne og 12 kyllinger, der går ovre ved mine forældre, og så har vi lige nu to kyllinger herhjemme.«

Hvad laver du til daglig?

»Jeg er på barsel,« fortæller Sabina Kjeldsen og tilføjer, at hun faktisk kan føde når som helst.

Sektorchef for danske æg i Dansk Fjerkræf, Jørgen Nyberg, fortæller til TV 2 Østjylland, at det er meget sjældent, at et æg fra kølehylden er befrugtet, men at det sker, og som Sabina Kjeldsen har bevist, sagtens kan ske derhjemme, hvis man blandt andet har en rugemaskine.

Sabina Kjeldsen har tidligere udruget to kyllinger af æg købt i Bilka. Denne gang var det som nævnt Super Brugsen, og næste gang vil hun afprøve æg fra Rema1000 og Fakta, fortæller hun.

»Nu har jeg prøvet med frilandsæg, så må jeg se, om det lykkedes med andre økologiske æg, hvor hvor chancen er lidt større.«

Sabina Kjeldsen. Foto: Privatfoto Vis mere Sabina Kjeldsen. Foto: Privatfoto

I har døbt jeres nyeste kylling for Kalle, men har efterfølgende fundet ud, af at hun er en pige?

»Ja, hun er en lille høne, men nu bliver vi ved med at kalde hende Kalle.«

Hvordan kan man egentlig se på en kylling, om det er en dreng eller en pige?

»Når de er en uge gammel og har fået rimelig mange fjer på vingerne, så kan man se det, hvis man folder vingerne ud. Hanen har lidt kortere vinger ved bagvingen.«

Hvordan har du lært det?

»Det har jeg googlet mig frem til, og når jeg nu har ruget så mange kyllinger ud, har jeg også bare lært det hen ad vejen.«

Hvad skal der ske med Kalle nu?

»Min mand har overbevist os om, at Kalle skal blive boende herhjemme som en kælehøne. Hun er meget tam og følger os rundt og er meget nysgerrig.«

Skal hun bo inde i huset?

»Ja, det er jo lige det. Enten kommer hun til at gå rundt med vores hund og vores katte, eller også laver vi et lille hus til hende udenfor.«

Kan jeres hund og katte godt sammen med kyllingen?

»Ja, kattene holder sig væk, og hunden tror, at det er hendes hvalp.«

Sidste spørgsmål: I forsøgte kun at udruge otte af de 12 æg fra SuperBrugsen. Hvad skete der med de sidste fire?

»De blev brugt til at lave pandekager.«

Fjerkræ-eksperten Jørgen Nyberg tilføjer til TV 2 Østjylland, at det er helt lovligt og ikke noget galt med at udruge sine egne kyllinger, men at man naturligvis skal tænke over, at man får ansvaret for et levende væsen.