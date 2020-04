Der har været 133 corona-dødsfald blandt beboere på landets plejehjem.

Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut, som B.T. er i besiddelse af.

I alt er 425 beboere på plejehjem blevet testet positiv med coronavirus, fremgår det af rapporten:

»Af de 425 plejehjemsbeboere med COVID-19 er der ind til videre konstateret 133 dødsfald blandt beboere indenfor 30 dage efter deres COVID-19-diagnose,« står der.

»Dødsfald blandt plejehjemsbeboere udgør 1/3 af dødsfaldene blandt COVID-19-tilfældene i Danmark,« lyder det.

De 425 beboere, der er testet positiv, er fordelt på 88 plejehjem i 45 kommuner.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, efterspørger en klarere teststrategi i forhold til plejehjemsbeboere.

»Det er ulykkeligt, at så mange ældre er blevet ramt og afgået ved døden. Nu handler det om at forebygge. Vi skal have en klar teststrategi til plejehjemsbeboere - flere tests - og flere værnemidler til personalet.«

Hos Venstre kalder ældreordfører Jane Heitmann det »dybt bekymrende.«

»Tallene her bekræfter jo det, vi allesammen har frygtet. Nemlig, at ældre vil blive særlig hårdt ramt. Det her er en øjenåbner,« siger hun.

