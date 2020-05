C.V. Jørgensen fylder 9. maj 70. En mytisk mand og djævleblændt sangskriver. Alligevel er en stor del af den over 50 år lange karriere tilbragt i flyverskjul.

For mange er Carsten Valentin Jørgensen - eller bare C.V. - mange årtiers største sangskriver. En levende legende. Omend temmelig troløs.

For i store stræk af karrieren har han skyet al offentlighed. Seneste skive fra hans hånd har nu 18 år på den rynkede bag og hedder meget betegnende "Fraklip fra det fjerne".

Når han 9. maj fylder 70 år, har de fleste fans indset, at der næppe kommer flere sange fra mesterens hånd.

Så må de lune sig over et imponerende bagkatalog. Samt over at C.V. Jørgensen de senere år har været usædvanlig rundhåndet med koncerter.

Den seneste tilbagevenden til scenen fra den selvvalgte eremit kom i form af en turné fra foråret 2018 - efter otte års tørke. Den blev udsolgt på under ti minutter.

Interviews har han sjældent brugt tid på. C.V. Jørgensen har ladet sangene tale, og når han optræder, er det med kejtet ydmyghed.

Skulle man drysse malurt i et af dansk rockmusiks allerstørste bægere, er det måske, at en af landets største sangskrivere ikke har udnyttet sit fulde potentiale, men lå lavt i horisonten i sine allerbedste år.

Måske orkede han ikke kravene. Som det hedder på hans sidste album: "Dagen er reddet, og kysten er klar. Jeg er den, der er skredet, så skaf en vikar."

Karrieren startede som 15-årig med drengebandet "King Size" i Lyngby. Siden fulgte succesen med "Det Ganske Lille Band".

Fra "Storbyens små oaser" stod hans sylesarkastiske sproglige talent klart. En dansk ener på niveau med hans eget idol Bob Dylan.

I de glatte 80'ere spiddede han tidens narcissisme og fik et misforstået ry som moralist og venstreorienteret intellektuel.

Samarbejdet med Delta Cross Band om den kulturkanoniserede "Tidens Tern" affødte landeplagen "Costa del Sol", som gjorde ham til helt uønsket folkeeje.

Så krøb han i årelangt ly i bungalowen i Birkerød hos livsledsageren Anne Marie. Da han igen lod høre fra sig, var det med et mere indadvendt udtryk på "Lediggang A Go Go".

På senere albummer som "Sjælland" og "Skygger og Magi" udfordrede han sine fans med en mørkeblå jazzstil. Nedtonet på vrisne udfald mod tidens tendenser og afløst af poetisk undren.

Et samarbejde med Aarhus Festuges daværende chef, Jens Folmer Jepsen, om tv-portrættet "C.V. Jørgensen - skygger og skønhed" lokkede ham til at optræde i festugen 2009. Det brød et selvvalgt langt eksil.

Efter de senere års uventede turnéaktivitet var det endnu mere opsigtsvækkende, da C.V. Jørgensen sidste år gav lov til en teaterkoncert. Den bygger på nyfortolkninger af "Det si'r sig selv", "Entertaineren", "Bellevue" samt andre af hans mest populære sange.

Forestillingen skulle have haft premiere 1. maj på Aveny-T og skal siden videre til Aarhus Teater. Urpremieren er dog foreløbig udskudt til 26. maj - på grund af coronaen.

I 1998 blev C.V. Jørgensen som en af de første rockmusikere tildelt Statens Kunstfonds livsvarige og indkomstregulerede ydelse.

/ritzau/