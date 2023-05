En ny rapport giver nu for første gang et samlet overblik over, hvor mange danskere, der rammes af en af de helt store folkesygdomme.

Det er Diabetesforeningen, der netop har udgivet rapporten 'Diabetes i tal'.

Rapporten giver en status på, hvordan det står til med blandt andet behandlingstilbud til de danskere, der lever med diabetes. En sygdom, der tidligere tit blev kaldet for gammelmandssukkersyge eller bare sukkersyge.

Rapporten er ifølge Diabtetesforeningen bestemt ikke opløftende læsning.



For selvom behandlingen af diabetekere har udviklet sig markant de seneste år, er der ét overskyggende problem - det er, at antallet af danskere, der får konstanteret diabetes lige nu stiger eksplosivt.

Faktisk er antallet af diabetesramte danskere firedoblet siden 1996.

I dag har 356.000 danskere fåret konstateret enten type 1- og type 2-diabetes. Omkring 322.000 danskere har type 2-diabetes, mens omkring 34.000 danskere har type 1-diabetes.



For bare otte år siden lå tallene henholdsvis 235.000 og 30.000.

Ikke kun to typer diabetes Over en kvart million mennesker i Danmark har diabetes. Langt de fleste har type 2, som førhen blev kaldt gammelmands-sukkersyge. Den rammer oftest voksne. Kun omkring 10 procent har type 1. Den rammer ofte børn og unge. Men også voksne kan få sygdommen. Der er også en gruppe på cirka 10 procent, der har en type diabetes, der hverken er type 1 eller 2. Ofte kaldes den type 1,5. Kilde: Diabetesforeningen

Direktør i Diabetesforeningen, Claus Richer, kalder i forordet til den nye rapport situation for alvorlig.

»Det er med andre ord en stille sundhedskatastrofe, vi står med. Det kalder på handling, for sygdommen koster den enkelte i livskvalitet og samfundet i tabt arbejdsfortjeneste og indlæggelser. Derfor ser vi med alvor på, at Danmark halter efter vores nabolande, når det kommer til udrulning af diabetesteknologi som sensorbaserede glukosemålere,« skriver han.

Patientforeningen anslår samtidig, at diabetes hvert år koster samfundet omkring 31 milliarder kroner.

Rapporten byder også på mere opløftende nyheder.

Blandt andet viser tallene, at mennesker med både type 1- og type 2-diabetes lever længere end for blot få år tilbage, så man i dag lever fem til otte år kortere i forhold til den gennemsnitlige levealder.

Derudover bliver færre diabetekere ramt af hjertekarsygdom rammer en mindre andel med type 1-diabetes.

Samtidig fremhæver Diabtesforeningen også, at andelen af mennesker med type 2-diabetes, der har behov for insulin flere gange dagligt, er faldet efter introduktionen af de såkaldte GLP 1-hæmmere som blandt findes i lægemidlet Ozempic.

Et præprerat, som det seneste år også er blevet voldsomt populært som slankemedicin.



B.T har i en række artikler sat fokus på bagsiden af at bruge diabetesmedicin til vægttab - det kan du læse meget mere om her.

Både i Danmark og USA har der det seneste år været mangel på Ozempic på grund af den høje efterspørgsel.