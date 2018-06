Når du tager på ferie til Paris eller Alanya, så skal du naturligvis huske at få souvenirs med hjem.

Et Eiffeltårn i miniature udgave eller tyrkisk tæppe er helt sikkert gode at have med hjem som minder om en forhåbentlig god ferie. Desværre får rigtig mange vendt et godt minde til et dårligt, når de er kommet hjem fra ferie.

Er du afsted med det formål at have en sommerromance, så kan gåture på stranden og kysseri i poolen få forfærdelige følger, hvis man ikke passer på. Kønssygdommen gonorre har nemlig fået en renæssance, og det er især på ferien, at man bliver smittet.

»Vi kan se at flere og flere bliver smittet med gonorre i forbindelse med rejser i udlandet. Mens vi for fem år siden stort set ikke så gonorre i Danmark, blev der sidste år registreret ca. 4.000 tilfælde,« fortæller Thomas Benfield, der er professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Thomas Benfield opfordrer alle til at tage kondomer med på ferien, hvis man har planer om flirteri. Det gælder både mænd og kvinder, da gonorre er lige udbredt hos begge køn.

Man skal altid beskytte sig, men med gonorre er det særlig slemt, fordi det er ekstremt svært at behandle, og sygdommen kan være meget farlig. I værste tilfælde kan kvindens æggeledere blive ødelagt, og begge køn kan få blodforgiftning og ledbetændelse.

Gonorre rammer især de unge mellem 25 og 40, men alle kan blive smittet, og det er ikke kun gonorre, der er i stigning, forklarer Thomas Benfield.

»Det kan skyldes en kulturændring, at folk ikke bruger kondomer i samme grad som tidligere, måske fordi der ikke længere er den samme frygt for hiv og aids, som vi så i firserne og halvfemserne,« siger han.

Tag kondomer med på dine ferier, så slipper du får de skadelige bakterier.