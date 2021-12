En cigaret i arbejdstiden kan ende med at koste dig jobbet.

I hvert fald hvis du er en af de cirka 18.000, der arbejder for Aalborg Kommune.

Tilbage i december 2020 besluttede byrådet, at der skulle indføres røgfri arbejdstid for de ansatte i Aalborg Kommune. Siden er rammerne for rygeforbuddet blevet udarbejdet, og på et møde i magistraten i mandags anbefaledes det så, at byrådet godkender rammerne for rygeforbuddet, der er blevet udviklet i samarbejde med hovedmedarbejderudvalget.

Rygeforbuddet er sat til at træde i kraft 1. juni 2022, og af magistratens indstilling fremgår det, at hvis rygeforbuddet overtrædes, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Der vil i givet fald blive foretaget en individuel vurdering af overtrædelsen.

Rygeforbuddet betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden eller på kommunens arealer eller i nærtilknytninger dertil. Dette gælder også køretøjer, kommunen stiller til rådighed, som eksempelvis i hjemmeplejen.

Synes du, det er en god idé med røgfri arbejdstid?

Der vil dog være undtagelser. For eksempel vil det være tilladt at ryge i selvbetalte pauser, ligesom det også vil være tilladt at ryge i forbindelse med kurser og ekskursioner.

Ligeledes vil det fortsat være tilladt at ryge for beboere på eksempelvis plejehjem, dog ikke når plejepersonalet er i beboerens lejlighed.

Aalborg Kommune er dog langtfra en 'first mover' på området. Ud af landets 98 kommuner har 68 allerede indført røgfri arbejdstid. De første kommuner var Norddjurs og Fredensborg, der allerede i 2012 indførte røgfri arbejdstid.

Sammen med rygeforbuddet vil kommunen tilbyde rygeafvænningskurser til de ansatte kvit og frit allerede fra årsskiftet.

I magistraten i Aalborg Kommune var Enhedslistens Lasse P. N. Olsen den eneste, der ikke anbefalede indstillingen til byrådet.

Byrådet skal nu tage stilling til, om rammerne for rygeforbuddet kan godkendes. Det sker på mandag.