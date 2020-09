Onsdag måtte coronatestcentret i Skagen afvise adskillige borgere, der kom og ville testes. De var nemlig løbet tør for testudstyr, da de ikke lige var forberedt på, at hele 400 skagboere mødte op og ville testes.

Den pludselige testlyst i Skagen skyldes, at én person, der havde været til en stor fødselsdagsfest, viste sig at være smittet, samt at smittetallene i Frederikshavn Kommune ligger i forvejen næsten seks gange over bekymringsgrænsen. Det skriver Nordjyske.

Og så spredte coronafrygten sig ellers i byen, og det overbebyrdede testcenter, der ikke havde remedier nok til at teste alle, der ønskede det. TestCenter Danmark sendte ellers ad flere omgange personale til Skagen for at afhjælpe de lange køer, men til sidst løb testcentret også tør for værnemidler til personalet.

Alt sammen på grund af en stor fest. Festen var en 40-års fødselsdagsfest, der lørdag blev holdt for ejeren af Skagen Fiskerestaurant og Skagen Habour Hotel, Jesper Winter. Her deltog godt og vel hundrede mennesker fra hele landet.

Fødselaren havde dog bedt alle gæster om at lade sig teste inden festen og afvente et negativt svar. Han forsøgte nemlig at tage alle forholdsregler i forbindelse med sin store fejring.

Alligevel skete det, at en af de deltagende gæster var smittet - allerede fra før, han ankom til festen. En situation, som Jesper Winter beskriver som frygteligt irriterende - nu, hvor han gjorde så meget ud af forholdsreglerne.

Særligt, fordi han godt ved, hvordan folkedomstolen virker, og nu frygter, at nyheden om en smittet til festen vil tiltrække meget negativ opmærksomhed. Måske især, fordi de gæster, der er tale om også omhandler byens spidser. Derudover spillede popgruppen Zididada, og komikeren Uffe Holm var konferencier.

»Jeg kender folkedomstolen, og der er ikke tvivl om, at der snakkes rundt omkring i byen lige nu,« siger Jesper Winter, der med det samme, de dårlige nyheder kom, opfordrede alle gæster, personale, rengøring og musikere til også at lade sig teste.

Den smittede gæst sad ved samme bord som Jesper Winters forældre og svigerforældre, men de har vist sig ikke at være smittet.

Faktisk har Jesper Winter ikke fået en eneste tilbagemelding om, at flere fra festen skulle være blevet smittet. Og det tager han som et udtryk for, at de forholdsregler, han tog, alligevel virkede efter hensigten.

Jesper Winter er nemlig vant til at håndtere mange gæster på en gang. Måske ikke i privat regi, men i hans restauranter er han vant til hver dag at håndtere mellem 500 og 1000 mennesker, siger han.