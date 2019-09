En 15-årig dreng fra Sorø er blevet tiltalt for vold og psykisk vold af sin egen far, og det er en sag, som får meget opmærksomhed, fordi den omfatter en ny paragraf i straffeloven.

Faderen mener, at den 15-årige dreng har udvist nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd over for sin 11-årige lillebror.

Hele familien er i midten af en dramatisk situation. Forældrene har nemlig en skilsmissekonflikt, hvor de to børn har været tvunget til at vælge side.

Det var noget, som gav opgør i skolen mellem den 15-årige og den 11-årige. Det skriver TV 2 Øst.

Ifølge anklageskriftet har den 15-årige dreng i en periode fra november 2018 til foråret 2019 forfulgt sin lillebror på vej hjem fra skole og kaldt ham svans.

Der var også ifølge anklagerne en voldelig episode, hvor den 15-årige storebror tog fat rundt om halsen med begge hænder på den fire år yngre bror og klemte så hårdt, at den 11-årige havde vejrtrækningsproblemer.

Man kan få en fængselsstraf i op til tre år for psykisk vold.

Men retten i Næstved valgte dog at frikende den 15-årige dreng for begge forhold 5. september.

Det er straffelovens nye paragraf 243 om psykisk vold, der bliver taget i brug i denne sag. Det er en af de første sager nogensinde omkring den paragraf, da den blev indført 1. april i år.

Indtil videre har der været 16 sigtelser i Danmark for psykisk vold.

Forsvarsadvokaten Anne Friis Refsgaard er glad for rettens afgørelse, men frygter alligevel, at denne sag kan få konsekvenser på den 15-årige dreng på sigt.

»Men det er alvorligt, når en 15-årig dreng sidder i retten, hvor hans far og farfar afgiver forklaring til hans skade. Knægten vil gerne være politibetjent, og han risikerer at få ødelagt den fremtid, fordi han bliver inddraget i forældrenes skilsmissekonflikt, og det er frygteligt,« siger Anne Friis Refsgaard til TV 2 Øst.