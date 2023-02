Lyt til artiklen

»En prisændring i den gode retning.«

Det må siges at være en nordjysk underdrivelse, som fjernvarmeværkets bestyrelsesformand bruger om den gigantiske besparelse, som fjernvarmekunderne i Frederikshavn kan se frem til fra 1. marts.

Det seneste år er energipriserne kun gået én vej, men den næste regning fra Frederikshavn Fjernvarme bliver en behagelig overraskelse for frederikshavnerne.

Her kan en husejer med et hus på 130 kvadratmeter glæde sig til at spare 2715 kroner om året, skriver Kanal Frederikshavn.

Faldet skyldes, at priserne på markedet er begyndt at gå den rigtige vej.

De europæiske gaslagre er fyldt op, og vinteren har været mild indtil nu, fortæller bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle til det lokale medie.

»Vi har færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, og derfor kan nu vi lave en prisændring i den gode retning,« siger han.

Og besparelsen falder et tiltrængt sted:

I løbet af 2022 er prisen på fjernvarmeprisen steget med 300 procent.

Loven siger, at prisstigninger på over 10 procent skal varsles med tre måneder. Da priserne på energi er ustabile, kan det være en udfordring at beregne prisen længere ud i fremtiden.

Det forklarer ifølge bestyrelsesformanden, hvorfor priserne ikke med det samme følger med ned, når el- og gaspriserne i en periode er faldende.